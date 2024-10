Au sommet des BRICS, Vladimir Poutine affiche son entente avec les pays du groupe, Xi Jinping en tête

Ce sommet des BRICS est également l'occasion pour le président chinois de saluer les longues relations diplomatiques entre Pékin et Moscou.

La Chine et la Russie "ont continuellement approfondi et élargi leur coordination stratégique globale et leur coopération pratique dans divers domaines", a déclaré Xi Jinping en marge de ce sommet.

Ces liens ont "contribué au bien-être des peuples chinois et russe et apporté des contributions importantes à la défense de l'équité et de la justice internationales", a-t-il affirmé.

Sur le conflit russo-ukrainien, la Chine appelle à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise.

Mais elle n'a jamais condamné la Russie pour son invasion, entamée en 2022. Les relations économiques, diplomatiques et militaires Pékin-Moscou se sont même renforcées depuis cette date.