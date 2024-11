Au Sénégal, l'exécutif est en quête d'une large majorité lors d'élections législatives

Les Sénégalais élisent dimanche leurs députés, les dirigeants du pays Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko visant la majorité la plus large possible pour appliquer l'agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a huit mois.

Des dizaines de personnes faisaient la queue dimanche devant des bureaux de vote dans le centre de la capitale sénégalaise Dakar, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les bureaux ont progressivement ouvert à partir de 8h (9h en Suisse) et doivent fermer à 18h (19h en Suisse). Des projections fiables de la nouvelle Assemblée pourraient être disponibles lundi matin grâce aux médias.

Les 7,3 millions d'électrices et électeurs inscrits sont appelés à élire 165 députés après la dissolution, prononcée en septembre, du Parlement issu des élections de 2022 et encore dominé par le camp de l'ancien président Macky Sall.

Un électeur sénégalais dépose son vote dans une urne du bureau de vote du village de pêcheurs de Ndayane, lors des élections législatives. [AFP - JOHN WESSELS]

Ils peuvent ainsi confirmer leur choix de mars dernier lors de la présidentielle en donnant une majorité parlementaire à Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont promis d'améliorer la vie d'une population dont une grande partie se bat au quotidien pour joindre les deux bouts.

Le duo s'est également engagé à partager avec elle les revenus des ressources naturelles comme les hydrocarbures et de la pêche qui auraient été bradés à l'étranger ainsi que de combattre la corruption et transformer l'Etat et sa justice.

Un ton offensif

Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) d'Ousmane Sonko est donné favori pour ces élections, selon les experts. Historiquement, les Sénégalaises et Sénégalais mettent en cohérence leur choix de la présidentielle et des législatives.

Ousmane Sonko s'est démultiplié pendant trois semaines de campagne à travers le pays, promettant des projets et des investissements dans les régions où il passait, invectivant ses adversaires de l'intérieur, défendant le patriotisme et la souveraineté nationale face à des occidentaux qu'il juge hostiles à son gouvernement.

Le Premier ministre a appelé cette semaine ses partisans à "se venger" des agressions commises sur ses militants et imputées à des opposants, avant de les exhorter au calme. Les violences ont néanmoins été sporadiques pendant la campagne.

L'opposition dispersée

En face, l'opposition est dispersée, en dépit d'accords entre coalitions. Macky Sall, écourtant la période de réserve traditionnellement observée par ses prédécesseurs, a fait campagne à distance. Son dauphin putatif, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, battu à la présidentielle, présente sa propre liste.

Un panneau publicitaire à Dakar appelant à voter pour l'ancien Premier ministre sénégalais Amadou Ba, candidat de la coalition Jamm Ak Njarin lors des législatives du 17 novembre 2024. [AFP - SEYLLOU]

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, dont les sympathisants sont accusés d'avoir agressé des militants d'Ousmane Sonko, a capté une partie de la lumière en échangeant les diatribes avec le Premier ministre.

Ils reprennent à leur compte le grief formulé par un certain nombre de Sénégalaises et Sénégalais selon lequel Ousmane Sonko a beaucoup parlé et peu agi. L'intéressé s'en défend tout en arguant de l'état dans lequel Bassirou Diomaye Faye et lui ont trouvé le pays, et des multiples résistances à l'entreprise de changement des pratiques et du système.

L'opposition met en garde contre le danger de confier un pouvoir hégémonique à des autorités, selon elle, extrémistes ou incompétentes.

afp/iar