Au Royaume-Uni, les migrants vivent dans l’angoisse d’être expulsés vers le Rwanda 

La "loi Rwanda", nouvelle législation britannique prévoyant le transfert des demandeurs d'asile vers ce pays d'Afrique de l'Est, suscite une inquiétude grandissante. Depuis le début du mois, plusieurs vagues d’arrestations ont été signalées, et les premiers vols vers le Rwanda sont attendus pour juillet.

A Londres, dans les locaux de l'association Gik-der, fondée il y a une vingtaine d’années par des réfugiés turcs et kurdes pour soutenir les demandeurs d'asile, une vingtaine de migrants se sont réunis pour assister à une séance d'information sur la "loi Rwanda". Tous partagent la même peur, celle d'être arrêtés et expulsés.

Mercredi dans La Matinale de la RTS, une mère kurde de trois enfants raconte en sanglotant sa fuite de la Turquie pour sauver sa famille des persécutions du régime, après avoir perdu la trace de son fils aîné. Après cinq tentatives, elle et sa fille de 19 ans ont réussi à traverser la Manche il y a deux mois. La peur constante d'être envoyées au Rwanda hante ses jours et ses nuits.

"Pour venir ici, pendant des heures, avec d'autres gens serrés sur un bateau pas plus solide qu'un ballon gonflable, nous avons bravé la mort", confie-t-elle. "Nous ne voulons pas retourner en Turquie, qui, pour nous, est synonyme de mort. Je préfère l'euthanasie ou que l'on me tue plutôt que d'y retourner ou d'aller au Rwanda", poursuit la mère kurde.

Une épée de Damoclès

Bien que personne ne prévoie une expulsion massive de demandeurs d'asile vers Kigali, quelques centaines au maximum, tous les requérants sont sur le qui-vive, car la nouvelle loi fonctionne comme une loterie. Elle peut toucher tout migrant arrivé illégalement depuis 2022. Au total, le gouvernement a plus de 60'000 personnes dans sa ligne de mire.

Un mineur de 17 ans, récemment arrivé par bateau, relate l'arrestation surprise de son père, qui vivait outre-Manche depuis deux ans. Il avait dit à son fils avoir obtenu un permis de travail; or, il a été placé dans un centre de détention, en attente de son départ pour le Rwanda.

"Mon père ignore quand il sera expulsé. Cependant, on lui a remis des documents indiquant où il allait être envoyé au Rwanda et où il allait être logé. Il tente de s'opposer à son expulsion, arguant que je suis encore mineur et dépendant de lui. Son avocat prévoit de plaider sa cause auprès du ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, nous ne pouvons que patienter”, confie-t-il.

L'ignorance des migrants face à la "loi Rwanda"

Parmi les migrants interrogés, aucun ne dit avoir été informé de la loi Rwanda avant l'arrivée au Royaume-Uni.

Une veuve de 50 ans explique avoir quitté la Turquie en camion. Le visage fermé, elle raconte que son mari a été pendu par le régime turc pour avoir soutenu le PKK. Elle pensait trouver refuge au Royaume-Uni, sans se douter qu'il pourrait s'agir juste d'une étape avant le Rwanda.

"Nous pensions être en sécurité au Royaume-Uni, mais ce n'est pas le cas avec ce plan Rwanda", déclare-t-elle.

Entre la clandestinité et le feu de la loi

Selon les médias, par peur d'être expulsés, plusieurs milliers de candidats à l'asile ont déjà disparu des radars de l'administration.

Ibrahim Avcil, président de l'association Gik-der, met en garde les migrants contre la tentation de se cacher, un choix qui les condamnerait à une existence sans statut légal.

En cas de raid, son intention est de mobiliser des centaines de personnes. "Nous nous installerons dans la rue pour empêcher le véhicule et la police d'avancer. Même si nous sommes arrêtés, nous ne céderons pas", explique-t-il.

Afin de mobiliser l'opinion publique contre la "loi Rwanda", une journée nationale de protestation a été programmée pour le 28 juin.

Sujet radio: Catherine Ilic

Adaptation web: Miroslav Mares