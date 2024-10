Au moins 95 personnes sont mortes dans des crues dans le sud-est de l'Espagne

Des inondations dévastatrices ont coûté la vie à au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagne dans la nuit de mardi à mercredi, alors que de nombreuses personnes restent portées disparues dans des zones difficilement accessibles.

Dans une brève allocution télévisée, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a apporté son soutien aux familles des victimes et aux sinistrés. "Nous ne vous laisserons pas seuls", a-t-il promis, en demandant aux habitants de rester vigilants.

"Nous ne pouvons pas considérer que cet épisode dévastateur est terminé", a souligné Pedro Sánchez. Il y a "des communes inondées, des routes et des voies coupées, des ponts brisés par la violence des eaux", a-t-il rappelé. De nombreuses localités restant par ailleurs inaccessibles.

Des crues inédites

"La situation est terrible", a assuré à des journalistes la ministre de la Défense Margarita Robles, en précisant qu'un millier de militaires, soutenus par des hélicoptères, se trouvaient sur la zone pour prêter main forte aux services de secours.

Parmi les communes les plus touchées figurent L'Alcudia, dans la région de Valence, et Letur, dans la province voisine d'Albacete (région de Castille-La Manche), où six personnes sont portées disparues, la crue soudaine ayant envahi les rues et emporté des voitures.

Des membres de l'armée espagnole et des services d'urgence secourent des personnes piégées dans leurs maisons après des inondations à Letur, Albacete, mardi 29 octobre 2024. [AP - Víctor Fernández]

Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas se déplacer par la route, tandis que le gouvernement central a mis en place une cellule de crise. "Il existe encore des difficultés d'accès à certains sites, ce qui fait qu'on ne dispose pas encore de données complètes sur l'impact" des intempéries, a prévenu le roi d'Espagne Felipe VI dans une courte allocution. Le souverain s'est dit "dévasté" dans un message sur X, plus tôt dans la matinée.

Comment expliquer un tel phénomonène?

Ce phénomène impressionnant, bien que rare, s'explique par des conditions météorologiques spécifiques. "En automne, des dépressions appelées gouttes froides apportent de l'air froid en altitude, ce qui, combiné à la chaleur persistante de la Méditerranée ou de l'Atlantique, favorise le développement d'orages intenses", a expliqué mercredi dans Forum Lionel Fontannaz, météorologue chez Météo Suisse. "Ces dépressions ont tendance à stagner, entraînant des précipitations continues et abondantes sur des zones localisées".

Un exemple récent de ce phénomène a été observé en Ardèche, où entre 400 et 700 mm de pluie sont tombés en 48 heures. Ces quantités de pluie, équivalentes à une année entière de précipitations dans certaines régions comme Sion,, ont provoqué des inondations dévastatrices.

"La topographie joue également un rôle important, car le relief et la pente des terrains, favorisent des inondations rapides et destructrices, en particulier s'il y a des coulées de boue qui sont emportées", poursuit encore Lionel Fontannaz.

Déraillement de train

La mairie de Valence a annoncé que toutes les écoles resteraient fermées mercredi, de même que les jardins publics, et que tous les événements sportifs étaient annulés.

Douze vols qui devaient atterrir à l'aéroport de Valence ont été détournés vers d'autres villes d'Espagne en raison des fortes pluies et des vents violents, a indiqué l'opérateur aéroportuaire espagnol Aena. Dix autres vols qui devaient partir ou arriver à l'aéroport ont été annulés.

Des véhicules ont été partiellement submergés après que le fleuve Guadalhorce est sorti de son lit à la suite de pluies torrentielles à Alora, Malaga. [KEYSTONE - JORGE ZAPATA]

L'opérateur national d'infrastructures ferroviaires Adif avait suspendu mardi soir les trains à grande vitesse entre Madrid et Valence en raison des effets de la tempête sur les principaux points du réseau ferroviaire. Un train à grande vitesse transportant 276 passagers avait d'ailleurs déraillé dans la région méridionale d'Andalousie, mais personne n'avait été blessé.

L'agence météorologique nationale Aemet avait déclaré une alerte rouge dans la région de Valence et le deuxième niveau d'alerte le plus élevé dans certaines parties de l'Andalousie, prévenant que les pluies allaient se poursuivre au moins jusqu'à jeudi.

