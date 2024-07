Au moins 55 morts dans un glissement de terrain en Ethiopie 

Au moins 55 personnes ont péri lundi dans un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies, dans une localité de l'Etat régional d'Ethiopie du Sud, ont annoncé les autorités locales, en précisant que les opérations de secours se poursuivaient.

"Plus de 55 corps ont été retrouvés après le glissement de terrain, provoqué ce (lundi) matin par de fortes pluies et le bilan pourrait s'accroître", a indiqué Dagmawi Zerihun, un responsable de la zone administrative de Gofa, dans un communiqué publié par les autorités de cette zone où s'est déroulée la catastrophe.

Plus tôt, Miskir Mitiku, administrateur en chef du district rural de Geze-Gofa, théâtre du glissement de terrain, avait indiqué que "les recherches pour retrouver des survivants et des corps était en cours", selon un communiqué des autorités de Gofa. Il avait précisé que des femmes et des enfants figuraient parmi les victimes.

Des photos publiées par les autorités de la zone de Gofa montrent des habitants rassemblées au pied d'une colline herbeuse dont un large pan s'est détaché, emportant notamment des arbres. On voit aussi un habitant creuser à l'aide d'un outil de fortune une couche épaisse de glaise rouge. Aucun service de secours n'est visible.

afp/edel