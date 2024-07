Au moins 50 morts au Bangladesh dans de violents heurts, la TV d'Etat incendiée

Les affrontements au Bangladesh entre les forces de l'ordre et les étudiants qui manifestent contre des quotas d'embauche ont fait au moins 50 morts ces derniers jours et des centaines de blessés. Des bâtiments du gouvernement, des postes de police et la TV d'Etat ont été incendiés.

Au fil de la semaine, les manifestations qui ont commencé début juillet pour exiger la fin du système de quotas dans la fonction publique ont dégénéré en heurts de plus en plus violents, faisant au moins 50 morts, dont 32 pour la seule journée de jeudi. Un journaliste figure parmi les victimes. La police est à l'origine de plus des deux tiers des décès recensés, selon des informations obtenues par l'AFP auprès de sources hospitalières. Plus de 700 personnes ont aussi été blessées jeudi, dont 104 policiers et 30 journalistes. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants ont fait des dizaines de morts au Bangladesh / L'actu en vidéo / 46 sec. / aujourd'hui à 10:23 Des bâtiments du gouvernement incendiés Des affrontements se sont déroulés dans près de la moitié des 64 districts que compte le pays et dans toutes les grandes villes. La police anti-émeute a notamment chargé les manifestants, qui avaient dressé des barrages humains sur des routes et les autoroutes. En plusieurs endroits, les protestataires ont riposté contre les agents qui ont été débordés. Plusieurs bâtiments gouvernementaux ont été incendiés durant cette vague de violence, ainsi qu'une cinquantaine de postes de police. Le siège de la télévision d'Etat BTV dans la capitale Dacca a aussi été pris d'assaut par des centaines d'étudiants qui y ont mis le feu. Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info Des tirs policiers en cause La Première ministre Sheikh Hasina a condamné le "meurtre" de manifestants dans un discours télévisé et a promis que les responsables seraient punis quelle que soit leur couleur politique. Mais cela n'a pas suffi. La violence n'a cessé d'augmenter, la police ouvrant le feu sur des manifestants de plus en plus déterminés avec des balles en caoutchouc et d'autres munitions. "Nous exigeons d'abord que la Première ministre nous présente ses excuses", a raconté une manifestante de 18 ans. "Il faut que justice soit rendue pour nos frères tués." Les manifestations d'étudiants se poursuivent jeudi au Bangladesh. [Keystone] Si ces actions destructrices se poursuivent, on sera "obligés de faire un usage maximal de la loi", a de son côté mis en garde la police dans le communiqué. Elle a aussi interdit tout rassemblement dans la capitale Dacca à partir de vendredi. Un mécontentement généralisé Les étudiants exigent un recrutement dans la fonction publique basé sur le mérite. Ils estiment que le système des quotas vise à favoriser les enfants des partisans de Sheikh Hasina, qui gouverne le pays depuis 2009 et qui est accusée par les opposants de vouloir notamment éradiquer toute dissidence pour asseoir davantage son pouvoir. Mubashar Hasan, un expert de ce pays à l'Université d'Oslo en Norvège, a relevé que ces rassemblements traduisaient l'expression d'un mécontentement généralisé à l'égard du régime. Les manifestants "protestent contre le caractère répressif de l'Etat", a-t-il expliqué. Ils "remettent en question le leadership d'Hasina, l'accusant de s'accrocher au pouvoir par la force", "les étudiants la traitent en fait de dictatrice", estime-t-il. boi avec afp