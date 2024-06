Au moins 20 morts au Daguestan après des attaques contre des églises et une synagogue

Au moins vingt personnes, dont quatre civils, ont été tuées dimanche dans des attaques "terroristes" au Daguestan, dans le Caucase russe, et cinq assaillants ont été éliminés par les forces de l'ordre, a annoncé lundi le Comité d'enquête russe, en charge des investigations.

Des hommes armés ont attaqué dimanche des églises orthodoxes et une synagogue dans la capitale du Daguestan, Makhatchkala, et dans la ville côtière de Derbent.

"Il y a 20 morts (parmi les civils et les policiers, ndlr) et cinq autres tués parmi les assaillants, en plus de 26 blessés, dont certains graves", a précisé une porte-parole du ministère de la Santé de cette région à majorité musulmane.

Allusion à la guerre en Ukraine

Aucun élément ne permet de connaître les motivations ou les identités des auteurs de ces attaques, qui semblent coordonnées. Le Comité d'enquête russe a indiqué avoir ouvert une investigation criminelle sur des "actes terroristes", sans plus de détails.

Le dirigeant du Daguestan, Sergueï Melikov, a affirmé dimanche soir que "des inconnus avaient essayé de déstabiliser la société". "Nous savons qui est derrière ces attaques terroristes et quel objectif ils poursuivent", a-t-il ajouté par la suite, sans préciser qui était dans le viseur mais en faisant allusion à la guerre en Ukraine.

