Au moins 16 morts au passage du cyclone Remal au Bangladesh et en Inde

Des vents violents et de fortes vagues continuaient de déferler lundi sur les côtes de l'Inde et du Bangladesh, où au moins seize personnes sont mortes, des milliers de foyers ont été détruits et des villes inondées au passage du puissant cyclone Remal.

"Au moins 10 personnes ont été tuées lors du cyclone", a déclaré le ministre bangladais chargé de la Gestion des catastrophes à la presse. "Au total, 3,75 millions de personnes ont été touchées (...) 35'483 foyers ont été détruits par le cyclone et 115'992 endommagés", a-t-il ajouté. Plus de 12,5 millions de personnes ont été privées d'électricité, a déclaré un ingénieur en chef du Bangladesh Rural Electrification Board, la plus grande entreprise publique de distribution d'électricité du pays. Fuite de 800'000 personnes Une importante digue à Manpura, dans le district de Bhola au Bangladesh, a été endommagée lors du passage du cyclone. Au moins 800'000 Bangladais ont fui la côte du pays, selon les autorités, tandis que plus de 150'000 personnes en Inde se sont retranchées loin de la mer, quittant la région forestière des Sundarbans où le Gange, le Brahmapoutre et le Meghna se jettent dans le Golfe du Bengale. >> Relire : Le cyclone Remal a déjà fait fuir un million de personnes au Bangladesh Six décès en Inde Et en Inde voisine, "au moins six personnes" sont mortes, a déclaré un haut responsable du gouvernement de l'État du Bengale occidental (est) dont la principale ville, Calcutta, est inondée. "Le cyclone a emporté le toit de centaines de maisons" et aussi "déraciné des milliers d'arbres de la mangrove et de poteaux électriques", a détaillé le ministre en chef de l'Etat. "Les ondes de tempête et l'élévation du niveau de la mer ont détruit un certain nombre de digues, a-t-il ajouté. Certains villages insulaires sont inondés." Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info ats/vajo