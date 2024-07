Au moins 146 morts dans un glissement de terrain en Ethiopie 

Au moins 146 personnes ont péri lundi dans un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies, dans une localité de l'Etat régional d'Ethiopie du Sud, ont annoncé mardi les autorités locales, en précisant que les opérations de secours se poursuivaient.

Dans un communiqué, les autorités de la zone administrative de Gofa ont fait état de 146 morts, tandis que la radio-télévision officielle éthiopienne EBC, citant le chef de la zone, a annoncé un bilan provisoire de 157 morts, ajoutant que cinq survivants avaient été retrouvés.

Ce bilan, qui pourrait encore s'aggraver, en fait le glissement de terrain le plus meurtrier jusqu'ici recensé en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent africain (120 millions d'habitants), situé dans la Corne de l'Afrique.

Une seconde coulée meurtrière

EBC indique que selon l'administrateur de la zone de Gofa, la plupart des victimes ont été ensevelies alors qu'elles portaient secours aux habitants d'une maison touchée par une première coulée. "Ceux qui se sont précipités pour sauver des vies ont péri (...) dont l'administrateur local, des professeurs, des professionnels de santé et des agriculteurs", a-t-il déclaré.

Des photos publiées par les autorités de la zone de Gofa montrent une foule rassemblée au pied d'une colline herbeuse dont un large pan s'est détaché, emportant notamment des arbres. On y voit aussi des habitants, armés de simples pelles ou houes, parfois à mains nues, tenter d'extraire des corps d'une épaisse couche d'un mètre de glaise rougeâtre et collante.

La catastrophe s'est produite dans le kebele (plus petite division administrative) de Kencho, situé dans le woreda (district) de Geze-Gofa, une zone rurale, vallonnée et difficile d'accès, à plus de 450 kilomètres et de dix heures de route de la capitale éthiopienne Addis Abeba.

afp/boi