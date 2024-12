Au lendemain de nouveaux heurts, la justice géorgienne refuse d'annuler les législatives décriées

Mark Rutte a dénoncé mardi les violences "préoccupantes" en Géorgie, où des milliers de personnes manifestent contre le gouvernement accusé d'être prorusse.

"Les informations concernant la violence sont profondément préoccupantes et je les condamne sans équivoque", a déclaré le secrétaire général de l'Otan lors d'une conférence de presse à Bruxelles, appelant le gouvernement à faire "tout son possible pour promouvoir la paix et la stabilité".