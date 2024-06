Au Kenya, les manifestants de nouveau dans la rue malgré le retrait du projet de budget

Le président kényan William Ruto a annoncé le retrait du projet prévoyant des hausses d'impôts, à l'origine d'une puissante contestation dont la répression a fait 22 morts et des centaines de blessés. Malgré cela, la population se prépare une nouvelle fois à descendre dans la rue jeudi pour une marche blanche.

"Le peuple a parlé (...) Après avoir écouté attentivement le peuple kényan (...), je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024, qui sera par conséquent retiré", a déclaré William Ruto mercredi lors d'une conférence de presse.

Mardi soir, il avait pourtant affirmé vouloir réprimer fermement "la violence et l'anarchie" après une journée de mobilisation meurtrière.

Un mouvement de contestation inédit mené par la jeunesse avait gagné le pays en moins de deux semaines et pris de court le pouvoir. Il avait émergé après la présentation au Parlement le 13 juin du budget 2024-2025, prévoyant notamment une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers.

Tirs à balles réelles

Si de précédentes journées de mobilisation se sont déroulées dans le calme, la manifestation de mardi dans la capitale Nairobi a tourné au bain de sang.

Selon plusieurs ONG, la police a tiré à balles réelles pour tenter de contenir la foule qui a forcé les barrages de sécurité pour pénétrer dans le complexe, une attaque inédite dans l'histoire du pays indépendant depuis 1963.

Selon l'organe kényan de protection des droits humains, 22 personnes ont été tuées, dont 19 dans la capitale Nairobi, et plus de 300 blessées.

Comment gérer ensemble notre situation d'endettement? Je proposerai un engagement avec les jeunes de notre nation, nos fils et nos filles William Ruto, président du Kenya

Au lendemain de cette journée, le chef de l'Etat a également appelé à une concertation nationale avec la jeunesse. "Puisque nous nous sommes débarrassés du projet de loi de finances 2024, il est nécessaire d'avoir une conversation en tant que nation à l'avenir. (...) Comment gérer ensemble notre situation d'endettement? (...) Je proposerai un engagement avec les jeunes de notre nation, nos fils et nos filles", a annoncé William Ruto.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a quant à lui salué cette annonce visant à "réduire les tensions".

"N'oubliez pas. Ne pardonnez pas"

Une des figures de la contestation au Kenya, Hanifa Adan, considère au contraire qu'il s'agit d'"une opération de com". "Le projet de loi est retiré, mais allez-vous rendre la vie à tous ceux qui sont morts?", a également écrit cette journaliste et militante, qui avait plus tôt dans la journée appelé à une marche blanche "pacifique" à la mémoire des victimes jeudi.

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a quant à lui réclamé que les responsabilités soient "clairement" établies après la mort de manifestants.

Pour le gouvernement, les mesures fiscales du projet avorté étaient nécessaires pour redonner des marges de manoeuvre au pays, lourdement endetté (la dette publique représente environ 70% du PIB), et financer son ambitieux budget 2024-25 tablant sur 4000 milliards de shillings (29 milliards d'euros) de dépenses, un record. S'ouvre désormais un casse-tête pour trouver des sources alternatives de revenus.

afp/doe