Au Japon, les couches pour adultes ont plus la cote que celles pour bébés

La société japonaise doit faire face à un vieillissement de sa population et à une natalité au plus bas. Conséquence de ce déclin démographique, un fabricant a annoncé l'arrêt de sa production de couches pour bébés pour se concentrer sur la fabrication de couches pour adultes.

Au rythme où vont les choses, le Japon pourrait bien perdre la moitié de sa population avant 2100. L’archipel connaît en effet le plus haut pourcentage de personnes âgées au monde: plus d'un Japonais sur dix a dépassé les 80 ans. Et la natalité ne suit pas. En 2023, les naissances se sont élevées à 700'000, contre encore un million en 2015.

Pour certaines entreprises, comme le fabricant de couches Oji Holdings, il est donc plus rentable de réorienter sa production. "La part de marché des couches pour adultes, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans, vient de dépasser 29%", explique le directeur de l'usine située à Fukushima. La demande de couches pour bébés, au contraire, a diminué de 30% ces dernières années, précise Nobuhiko Tarimori dans le 19h30.

Le calcul était vite fait: Oji Holdings a décidé de cesser sa production de produits pour enfants d'ici à la fin de l'année.

Travailler jusqu'à 80 ans

Si c'est une aubaine pour les fabricants de couches, la démographie en berne représente un véritable défi pour l'économie nippone.

Evidemment, je suis plus fatigué que lorsque j'étais jeune, mais ça me fait du bien au moral de travailler Un chauffeur de taxi de 77 ans

Au Japon, il n'est pas rare que les seniors continuent à travailler bien au-delà de l'âge de la retraite. Sur 129 millions d’habitantes et habitants, 9 millions de Japonais de plus de 65 ans conservent ainsi une activité professionnelle.

C'est le cas de ce chauffeur de taxi qui, à 77 ans, passe encore huit heures par jour sur les routes. Et cela deux semaines par mois. "Evidemment, je suis plus fatigué que lorsque j'étais jeune, [...] mais ça me fait du bien au moral de travailler", assure-t-il. Dans trois ans, il devra pourtant lâcher son volant, car poursuivre une activité de chauffeur de taxi est interdit à partir de 80 ans.

Aujourd’hui, les Japonais repoussent à plus tard le mariage et les enfants. Les manières de penser et les valeurs familiales ont considérablement changé Takumi Fujinami, chercheur en démographie

Au Japon, la situation n'est pas près de s'améliorer, l'environnement économique et le marché de l'emploi étant devenus "extrêmement difficiles pour les jeunes", souligne le démographe Takumi Fujinami.

Par conséquent, "les Japonais repoussent à plus tard le mariage et les enfants", sans compter que "les manières de penser et les valeurs familiales ont considérablement changé", note le chercheur au centre de recherche Japan Research Institute.

Reportage TV: Mélodie Sforza

Adaptation web: Doreen Enssle