Au début de sa saison des pluies, la Colombie déclare l'Etat de catastrophe naturelle

Les fortes pluies du week-end dernier qui se sont abattues sur la Colombie ont provoqué d'importantes inondations dans 22 des 37 départements du pays. Le président Gustavo Petro a proposé un plan d’urgence comprenant l'équivalent de millions de francs d’aide.

Depuis le week-end dernier, les pluies torrentielles ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue dans 27 des 32 départements du pays et affecté près de 46'000 familles.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

"1700 milliards de pesos"

En visite dans une région sinistrée, le président Gustavo Petro a déclaré dimanche le pays en situation de catastrophe naturelle et a précisé mercredi son plan d'urgence. Une "enveloppe de 1700 milliards de pesos (plus de 300 millions de francs) pour l’aide de première nécessité et pour mettre à l’abri les familles sinistrées ou qui vivent dans des zones à hauts risques" est ainsi prévue comme première étape, a précisé le président mercredi.

Ce plan constitue une aide immédiate, notamment alimentaire et sanitaire, et visera également à proposer une solution plus approfondie, a encore détaillé Gustavo Petro .

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Chocó, La Guajira et Bogotá

Bien que la déclaration concerne l'ensemble du pays, les efforts se concentreront particulièrement dans le nord du département de La Guajira (côte caribéenne), l'ensemble du département de Chocó (côte pacifique) et de la capitale de Bogotá "en raison de la rareté de l'eau potable", a-t-il précisé.

Le département de Chocó, qui présente le taux de pauvreté le plus élevé, est le plus touché par les intempéries, avec 22 municipalités affectées et plus de 30'000 familles sinistrées, selon des chiffres préliminaires de l'Unité nationale de gestion des risques de catastrophes (UNGRD) qui n'a, pour l'instant, pas déclaré de victime ou de personne disparue.

La situation dans cette région est d'autant plus compliquée que l'Armée de libération nationale (ELN) a lancé un avis de grève, entravant la mobilisation de l'aide humanitaire.

Plusieurs pays dont la France ont annoncé l’envoi d’aide à la Colombie. Les fortes pluies devraient continuer jusqu’au mois de décembre.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Najet Benrabaa / juma