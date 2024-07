Au Canada, un feu de forêt a ravagé la ville touristique de Jasper, laissant un spectacle de désolation

Des murs de flammes poussés par des vents violents: l'incendie "hors de contrôle" qui ravage depuis quelques jours le très prisé parc national de Jasper, dans les Rocheuses canadiennes, a détruit jeudi une partie de la ville du même nom, provoquant l'émoi dans le pays.

En une nuit, de lundi à mardi, 25'000 habitants et touristes ont dû être évacués alors qu'un incendie a soudain pris de l'ampleur autour de la ville de Jasper, dans l'Ouest canadien. Aucune victime n'est à déplorer pour l'instant.

Dans la cité alpine, les dégâts sont considérables: les autorités parlent de 30% à 50% de la ville détruite. Les images sont "déchirantes", a réagi le Premier ministre Justin Trudeau qui a fait appel à l'aide étrangère.

"Plus de 400 pompiers d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Mexique et d'Afrique du Sud sont en route vers le Canada pour aider nos équipes à lutter contre les feux de forêt en Alberta", a-t-il déclaré sur X.

Des flammes de 100 mètres de haut

Jeudi, les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre dans la ville face à d'immenses brasiers, la pluie très attendue n'ayant pas eu "d'impact significatif" sur l'incendie, selon le parc national de Jasper.

L'incendie a été provoqué par la foudre lundi après-midi, selon Parcs Canada qui parle de flammes atteignant plus de 100 mètres de haut.

Et les fortes rafales de vent de mercredi après-midi ont poussé l'incendie sur 5 km en moins de 30 minutes, a déclaré Mike Ellis, ministre de la sécurité publique et des services d'urgence de l'Alberta.

Le parc national de Jasper, le plus grand du Canada, connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades, attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans. Il faudra "plusieurs semaines" pour maîtriser le feu selon les autorités.

Une dizaine de feux sont encore actifs dans la région de Fort McMurray (Alberta), plaque tournante de l'exploitation des sables bitumineux, comme ici un incendie le 14 mai 2024. [AFP - KOSAR]

Saison des incendies redoutée

De nombreux départs de feux ont été déclenchés ces derniers jours dans l'Ouest canadien touché par une très forte sécheresse. Au total, dans la province de l'Alberta, plus de 170 incendies étaient encore actifs jeudi.

La Colombie-Britannique, province voisine de l'Alberta, est aussi fortement touchée par les incendies, avec plus de 400 feux actifs actuellement dont plus de la moitié sont hors de contrôle. Dans les 24 dernières heures, 56 départs de feu ont été comptabilisés.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes. Et le pays craint de revivre une année catastrophique comme celle de 2023, quand il a enregistré la pire saison des feux de son histoire avec 15 millions d'hectares brûlés et plus de 200'000 personnes évacuées.

afp/doe