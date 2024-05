Au Burkina Faso, le régime militaire s'offre cinq ans de plus au pouvoir

Le régime de Ouagadougou affirme régulièrement obtenir des succès militaires contre les groupes djihadistes qui ensanglantent une grande partie de son territoire, mais les attaques meurtrières se poursuivent. Des ONG comme Human Rights Watch ont aussi alerté sur des exactions commises par l'armée contre des civils, ce que Ouagadougou réfute.

Le régime militaire d'Ibrahim Traoré Traoré est également accusé par des organisations de la société civile de réduire au silence les voix critiques du régime. Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont été arrêtées, kidnappées ou envoyées au front pour combattre contre les djihadistes.

Rapprochement avec la Russie

Depuis le putsch de septembre 2022, le Burkina Faso a en outre choisi de diversifier ses partenariats internationaux. Il a d'abord tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, en exigeant le départ des soldats déployés sur son sol début 2023 et en expulsant des diplomates. De nombreux médias français ont aussi été suspendus et aucun média français n'était accrédité aux assises de samedi.

Parallèlement le régime s'est rapproché de la Russie, mais aussi de l'Iran et de la Turquie et de ses deux voisins, le Niger et le Mali, également gouvernés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'Etat et eux aussi confrontés à des violences djihadistes.

Au Burkina, ces attaques qui frappent le pays depuis près de dix ans et qui sont attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et à Daech ont fait plus de 20'000 morts et deux millions de déplacés.