Après les Philippines, où il a fait au moins 20 morts, le typhon Gaemi se lance vers la Chine

Les Philippines, Taïwan et désormais la Chine... Le puissant typhon Gaemi continue de semer le chaos là où il touche terre: noyades, glissements de terrain ou électrocutions. Les rafales et la pluie battante ont frappé Manille mercredi, avant de balayer l'île de Taïwan où trois personnes ont péri et un pétrolier a sombré jeudi.

Dans la capitale des Philippines Manille, les rues s'étaient transformées en rivières mercredi. La faute au violent typhon Gaemi.

Les agences publiques ont été fermées et l'école suspendue. Plus de 70 vols domestiques et internationaux ont aussi été annulés en raison de la météo. Dans toute la ville, les secouristes ont aidé des habitants à évacuer.

Le typhon a intensifié les pluies de mousson qui douchent les Philippines tous les ans à cette période, estime le service national de météorologie.

Il se trouve qu'un typhon dans les eaux orientales des Philippines, cela renforce la mousson Glaiza Escullar, experte en météorologie

"D'habitude, le pic de la saison des pluies est en juillet et en août et il se trouve qu'un typhon dans les eaux orientales des Philippines, cela renforce la mousson", a expliqué Glaiza Escullar, experte en météorologie. Plus de 200 millimètres de précipitations sont tombés sur Manille en 24 heures.

Le cyclone tropical a frappé ensuite Taïwan dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des rafales jusqu'à 190 km/h. Jeudi matin, il était moins puissant et son "centre s'est déplacé en direction de la mer", a indiqué l'Administration centrale de la météorologie de Taïwan.

Le typhon le plus puissant depuis huit ans

Le typhon, le plus puissant à frapper Taïwan depuis huit ans, a contraint les autorités de l'île à fermer les écoles et les bureaux, à suspendre la Bourse et à évacuer des milliers de personnes.

A Taïwan, la tempête a tué deux personnes et blessé plus de 200 autres habitants. Jeudi après-midi, elle se dirige vers la province du Fujian, dans l'est de la Chine, qui a suspendu tous les services ferroviaires et déclenché la deuxième alerte la plus élevée en matière d'inondations.

afp/doe