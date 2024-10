Après le Liban, le DFAE recommande aux Suisses de quitter l'Iran, mais par leurs propres moyens

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande aux ressortissants suisses de quitter l'Iran et le Liban, alors que la tension croît dans la région. Mais contrairement à d'autres pays, la Confédération ne prévoit pas d'évacuations.

Dans un tweet diffusé mercredi, le DFAE enjoint les Suisses à quitter le pays par leurs propres moyens, si cela semble possible et sûr. Il déconseille également les voyages à destination de l’Iran, une recommandation qui n'a pas changé.

Selon le DFAE, 179 ressortissants suisses résidaient en Iran en 2022. Cette recommandation s'applique aussi aux 1200 ressortissants suisses au Liban.

L'ambassade de Suisse à Téhéran est opérationnelle et son personnel se porte bien, a indiqué le DFAE. Toutes les représentations suisses à l'étranger disposent de dispositifs de sécurité et de crise qui sont vérifiés et adaptés en permanence. Ceux-ci comprennent également des plans d'urgence.

"Pas d'urgence" pour la Confédération

Contacté par Forum, le porte-parole du DFAE Nicolas Bideau estime qu'il n'y a pas d'urgence. "Nous avons effectivement reçu quelques téléphones, quelques visites à l'ambassade de personnes qui s'enquièrent des possibilités de quitter le pays, mais cela n'a rien à voir avec ce que nous avons connu dans d'autres pays, comme le Soudan, lorsque Khartoum était en plein milieu des combats [...] Ce n'est pas notre rôle d'évacuer ces personnes. On sent une inquiétude de leur part, mais pas d'urgence", a-t-il précisé.

La Confédération mise ainsi sur la sensibilisation. Elle déconseille également tout voyage vers le Liban et recommande aux Suisses de quitter le pays. Mais partir par les airs devient de plus en plus compliqué. La compagnie Swiss a, par exemple, annoncé qu'elle suspendait ses vols vers Beyrouth jusqu'à fin novembre.

Par la mer ou par la terre

Selon le DFAE, il existe d'autres moyens de quitter le Liban. "Il existe encore des bateaux qui quittent le pays, il y a certaines possibilités par la voie terrestre. Mais ça, c'est encore une fois de la responsabilité de nos ressortissants, à part pour ceux qui travaillent pour la Confédération, pour lesquels nous avons un dispositif de crise qui est en place", détaille Nicolas Bideau.

Pour rappel, la promesse d'Israël de riposter à l'attaque massive de missiles menée mardi par l'Iran fait craindre une nouvelle escalade au Moyen-Orient.

jfe