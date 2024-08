Après la tuerie au Burkina Faso, l'UE condamne une "attaque terroriste"

Au Burkina Faso, de nombreux villageois ont été tués dans une attaque djihadiste samedi. Elle a fait des centaines de victimes, selon l'Union européenne, qui a condamné mercredi soir cette "attaque terroriste". C’est l’une des plus meurtrières de l’histoire de ce pays, miné par les violences djihadistes.

L'Union européenne a condamné mercredi une "attaque terroriste" qui a fait samedi "des centaines de victimes, principalement civiles" dans la région du Centre-nord du Burkina Faso à Barsalogho, une région qui fait face au terrorisme islamiste depuis bientôt 10 ans. Le régime militaire burkinabè n'a pas communiqué de bilan, mais le "Collectif Justice pour Barsalogho" (CJB) a fait état "d'au moins 400 morts".

Ce collectif de proches des victimes de la tuerie a accusé l'armée d'avoir forcé les habitants à sortir de la ville pour creuser une tranchée, les exposant à l'attaque revendiquée par le JNIM, acronyme arabe du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda. Le collectif s'est dit sidéré par l’attitude du gouvernement et réclame une enquête.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Une situation sécuritaire inquiétante

Depuis 2015, le pays est très régulièrement frappé par des attaques de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique, qui ont fait plus de 20'000 morts - civils et militaires -, selon l'ONG Acled qui répertorie les victimes de conflits dans le monde. L'UE a également "fait part de sa vive inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région".

Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en 2022 par un coup d'Etat, le Burkina a rompu ses liens avec des pays occidentaux, se rapprochant notamment de la Russie, de la Turquie et de l'Iran. Le pays a également annoncé quitter la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), comme le Mali et le Niger, avec qui il a créé la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

afp/itg