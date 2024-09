Après la polémique sur le pastis à Marseille, Pernod Ricard lâche son partenariat avec le PSG

En France, Pernod Ricard — maison mère de l'emblématique apéritif marseillais le pastis — a annoncé jeudi renoncer à son partenariat avec le club de football parisien PSG, ennemi juré de l'OM. L'idée avait suscité de vives réactions et, sur le Vieux-Port, les amateurs de la boisson alcoolisée appelaient au boycott.

"Face à la vive émotion suscitée, Pernod Ricard annonce ce jour (jeudi, ndlr) renoncer à son partenariat global qui devait le lier au Paris Saint Germain pour promouvoir ses marques de whisky et de champagne à l’international", a écrit le groupe dans un communiqué.

Le PDG, Alexandre Ricard, a souligné dans le communiqué de jeudi l'attachement du groupe à Marseille, justifiant sa décision d'abandonner le partenariat. "Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui."

Le partenariat annoncé lundi et qui devait durer jusqu'en 2028 s'adressait aux événements liés au PSG à l'étranger uniquement car en France, la loi interdit aux groupes d’alcool de sponsoriser des clubs de sport et de faire de la publicité dans les stades. Mais la cité phocéenne, dont est originaire Ricard (voir encadré), s'était aussitôt insurgée de cette nouvelle.

Ça part sur du casanis Un internaute qui a décidé de boycotter Pernod Ricard

"C'est un peu comme si la RATP — entreprise qui régit les transports en commun de Paris, ndlr — devenait sponsor de l'OM", s'était indigné un supporter de l'Olympique de Marseille (OM).

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Une publicité à l'origine de la polémique

Tout a commencé avec une publicité mettant en avant des joueurs actuels du PSG et Guillaume Hoarau, l'ancien joueur du club parisien aussi passé par Young Boys et Sion, dans le rôle du barman.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Les Marseillais ont crié à la trahison et appelé au boycott avec le hashtag #boycottPernodRicard sur les réseaux sociaux.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Ils ont aussi clairement affiché se détourner des boissons de Pernod Ricard, au profit d'autres marques qui fabriquent également du pastis.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La petite-fille du groupe Pernod Ricard, Lorraine, s'était, elle aussi, indignée de ce coup de couteau dans le dos. "Quand le business trahit ses racines, il abîme son histoire et prend des risques sur son futur", écrit-elle sur son compte Linkedin.

Lorraine Ricard réagit à l'annonce de partenariat entre Pernod Ricard et le PSG [RTS - Julie Marty]

La polémique avait même pris une tournure politique. Très mécontent, le maire de cette ville des Bouches-du-Rhône, Benoît Payan, avait indiqué sur BFMTV mercredi qu'il allait prochainement rencontrer le PDG Alexandre Ricard pour demander des explications.

Le club marseillais, lui, n'avait pas réagi à la polémique.

Excuses du groupe

En réaction à la vague de colère qui a suivi l'annonce de partenariat, le groupe Pernod Ricard a, dès le lendemain, réagi dans les colonnes du quotidien local France Bleu Provence. Il affirmait "regretter l'emballement" et "l'incompréhension" suscités.

Selon eux, le PSG n'avait pas signé "avec Pernod Ricard, mais avec les 240 marques du groupe", en citant par exemple les whiskies Chivas, le Malibu, les champagnes Mumm et bien d'autres.

Le groupe avait également rappelé dans son communiqué dédié à l'annonce que s'il est devenu le sponsor du PSG, il fournissait déjà le club dans le cadre de ses hospitalités depuis plus de dix ans.

sujet radio: Olivier Schorderet

Article web: Julie Marty