Anvers, porte d'entrée de la cocaïne en Europe

Le trafic de drogue a pris une ampleur inédite dans le monde, y compris en Europe, ce qui génère une hausse de la violence. Le port belge d'Anvers est la première porte d'entrée de la cocaïne en Europe, avec celui de Rotterdam. Reportage.

De gigantesques terminaux, des murs de containers, des grues, des hangars, des centaines de camions qui circulent sur des kilomètres: le port d'Anvers est un véritable dédale.

"Sept millions et demi de containers transitent chaque année par le port", indique Sarah van Cottem, responsable de la communication des douanes, vendredi dans l'émission Tout un monde. "Tous font l'objet d'une analyse de risques", précise-t-elle, "mais seulement 1,5% passent par les rayons d'un scanner et un plus petit nombre encore se font fouiller".

Scanner les containers à risque

"Nous avons du nouveau matériel. Le but est de scanner tous les containers à risque, ceux qui viennent d'Amérique latine ou d'Afrique de l'Ouest", précise la porte-parole. Les services de douanes espèrent contrôler 50'000 containers cette année, loin encore de leur objectif à long terme d'en contrôler 350'000.

Les douaniers auscultent par exemple des containers remplis de panneaux solaires, car ils ont trouvé récemment du cannabis caché dans ce type de livraison, indique Peter, un employé du port. "Il y a tellement de panneaux qui arrivent en Europe; les trafiquants pensent qu'ils peuvent facilement passer entre les mailles du filet", affirme-t-il.

Cocaïne dans des cargaisons de fruits frais

Les trafiquants cachent aussi de la drogue dans des cargaisons de manioc, de cacao, de bois de tek, de voitures, de vêtements, de charbon.... Mais ils choisissent souvent des livraisons de fruits frais, précise la douanière Florence Angelici. Deux raisons à cela: de nombreux fruits sont envoyés d'Amérique latine et il s'agit d'une denrée qui doit être livrée rapidement.

En 2023, la douane belge a saisi au total 116 tonnes de cocaïne. Cette année, les chiffres sont en baisse, mais la drogue continue d'arriver en Europe, car elle passe aussi par d'autres ports européens. Les autorités ont bien augmenté leurs contrôles, mais elles ne sont pas parvenues à enrayer la violence des trafiquants.

Bruxelles a connu une recrudescence de fusillades ces derniers mois. A Anvers, les conflits ont surtout lieu entre groupe de trafiquants, à la récupération de grosses quantités de marchandise. Et parfois cela tourne mal: en janvier 2023, une fillette a été tuée par une balle perdue.

Employés menacés ou corrompus

Il est très facile d'entrer le port, selon Paul Meyer, un ex-contrebandier et trafiquant de drogue néerlandais, qui travaille aujourd'hui dans l'import-export légal. "Il y a toujours des gens travaillant à l'intérieur qui sont prêts à donner des informations, à faire quelque chose ou à gagner de l'argent", selon lui.

Les sommes en jeu sont de 10'000, 20'000 ou 30'000 euros en échange du déplacement d'un container. Les autorités portuaires ont d'ailleurs publié des vidéos pour mettre en garde les dockers. Selon le douanier Bart Torrekens, des employés ont également été menacés et suivis jusque chez eux à la maison.

En Belgique, un grand nombre de trafiquants viennent des Pays-Bas. Certains sont d'origine marocaine - la Mocro Maffia - ou albanaise, dont les chefs habitent souvent Dubaï.

Davantage de moyens

Comment lutter contre le trafic dans le port? Investir dans des scanners ne suffit pas, estime Bart Torrekens, qui est aussi président de l'aile flamande de l'Union nationale du secteur public. Il faut des chiens et du personnel pour faire de la surveillance active dans le port, préconise-t-il. En plus des armes de services et des véhicules blindés.

"C'est une guerre perdue", estime de son côté Paul Meyer, "à moins de réunir tous les pays européens avec tous ceux qui peuvent faire quelque chose.... et de mettre beaucoup d'argent sur la table".

Sujet radio: Francesca Argiroffo

Adaptation web: Julie Liardet