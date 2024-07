Alors que des failles de sécurité sont dénoncées, le Secret Service est sous pression aux Etats-Unis

Selon le spécialiste des questions de sécurité Frédéric Esposito, interrogé mardi dans La Matinale, les risques pour les personnalités politiques ont augmenté ces dernières années du fait des avancées technologiques.

Les armes automatiques de plus en plus performantes et l’arrivée massives de drones sur le marché bouleversent le travail des équipes de sécurité.

En outre, à chaque meeting ou déplacement, les exigences des équipes de Donald Trump se télescopent avec celles du Secret service. Il faut alors trouver un compromis entre prise de risque, sécurisation du lieu et bénéfice électoral.

"Il y a peut-être une volonté de la part de Donald Trump de ne pas avoir un dispositif trop présent qui donne l'impression au public que l'événement est 'bunkerisé'. C'est tout l'enjeu et la difficulté de garantir une certaine ouverture tout en conservant la sécurité", conclut Frédéric Esposito.