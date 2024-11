Abus sexuels: le chef de l'Eglise anglicane annonce sa démission après un rapport accablant

Ces agressions ont été commises par un avocat, John Smyth — décédé en 2018 — dans le cadre de ses activités avec l'Eglise d'Angleterre durant 40 ans. Justin Welby, qui avait il y a quelques jours présenté ses excuses dans cette affaire, a qualifié ces agressions d'"odieuses".

Entre les années 1970 et le milieu des années 2010, John Smyth, un avocat qui présidait une association caritative gérant des camps de vacances avec l'Eglise d'Angleterre, est accusé d'avoir agressé 130 garçons et jeunes hommes au Royaume-Uni puis en Afrique, notamment au Zimbabwe et en Afrique du Sud, où il s'était installé.

Il faisait par exemple venir de jeunes garçons à son domicile du sud de l'Angleterre où il les battait avec une canne, parfois jusqu'au sang, invoquant des justifications théologiques.

John Smyth "est sans doute l'agresseur en série le plus prolifique associé à l'Eglise d'Angleterre", affirme ce rapport, qui détaille les souffrances physiques, sexuelles et psychologiques "brutales et horribles" infligées à ses victimes.