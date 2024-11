A trois jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump redoublent d'efforts

Kamala Harris et Donald Trump jettent dimanche leurs dernières forces dans leur campagne. A trois jours de l'élection présidentielle américaine, la vice-présidente démocrate et l'ancien locataire républicain de la Maison Blanche sont donnés au coude-à-coude dans les intentions de vote.

Kamala Harris et Donald Trump entament la dernière ligne droite de leurs marathons respectifs. La vice-présidente démocrate, qui pourrait devenir la première femme présidente de ce pays de plus de 345 millions d'habitants, et l'ancien locataire républicain de la Maison Blanche, qui rêve d'y retourner, se rendent coup pour coup afin de convaincre les indécis.

Interrompant pour la circonstance sa tournée dans les "swing states", Kamala Harris a fait une apparition surprise à New York dans l'émission humoristique "Saturday Night Live". Avec la comédienne Maya Rudolph qui l'imitait, elles ont tourné en dérision son propre rire que Donald Trump ne cesse de moquer. Pour son dernier dimanche de campagne, Kamala Harris retourne dans le Michigan, Etat pivot industriel au bord des Grands lacs.

De son côté, Donald Trump, qui retourne dimanche dans les Etats cruciaux de Pennsylvanie, de Caroline du Nord et de Géorgie, multiplie les allégations de "triches".

L'ancien président n'a jamais reconnu sa défaite de novembre 2020 et est poursuivi au pénal pour son rôle dans l'assaut de ses partisans contre le Capitole, siège du Congrès à Washington, le 6 janvier 2021.

Pour prévenir toute répétition de ces violences sans précédent, la capitale fédérale est sous haute sécurité avec présence policière importante, barrières et planches pour protéger les magasins.

La ville de Washington se prépare à toute éventualité de violence. [KEYSTONE - J. SCOTT APPLEWHITE]

