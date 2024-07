A son tour, la maire de Paris Anne Hidalgo se baigne dans la Seine

La maire de Paris Anne Hidalgo, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques Tony Estanguet et le préfet d'Ile-de-France Marc Guillaume se sont baignés dans la Seine mercredi, entourés d'un "pool" de journalistes venus couvrir la baignade.

Météo ensoleillée, eau à 20 degrés, bactéries et débit en baisse. Les conditions étaient enfin réunies ce mercredi pour le plongeon historique de trois personnages-clés des Jeux olympiques.

En combinaison, Anne Hidalgo – maire de la capitale française – est entrée dans le fleuve devant caméras et journalistes, en compagnie du préfet d'Ile-de-France Marc Guillaume et du président du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 Tony Estanguet.

En combinaison, Anne Hidalgo la maire de Paris, de dos, devant caméras et journalistes, en compagnie notamment du président du comité d'organisation (Cojo) Tony Estanguet (à droite). [AFP - EMMANUEL DUNAND]

Ils n'étaient, cela dit, pas accompagnés du président Emmanuel Macron, qui avait promis fin février qu'il se baignerait aussi, mais sans préciser la date.

La ministre française des Sports et des Jeux, Amélie Oudéa-Castéra, une ancienne championne de tennis, les a devancés en se baignant en catimini dans la Seine samedi matin.

Enjeu politique

Si, de l'extérieur, cette course à l'image peut prêter à sourire, le sujet est crucial pour les organisateurs des JO, qui ont fait du fleuve la star de ces Jeux, et de sa dépollution un des piliers de leur candidature.

L'Etat et les collectivités de la région parisienne ont injecté 1,4 milliard d'euros depuis 2016 pour rendre la Seine et son principal affluent, la Marne, baignables.

Le plan a aussi accouché de cinq ouvrages majeurs, dont un bassin de rétention des eaux pluviales et usées près de la gare d'Austerlitz, véritable cathédrale souterraine creusée en plein centre de Paris. Objectif: éviter que le réseau ne sature pendant les JO, et que de l'eau non traitée soit rejetée dans le fleuve en trop grande quantité.

En août 2023, pourtant, les répétitions de disciplines comme le triathlon et la natation marathon avaient viré au cauchemar. Les organisateurs ont été forcés d'annuler plusieurs jours d'épreuves-tests en raison d'une eau impropre à la baignade.

Ces deux dernières semaines, malgré un débit de la Seine toujours aussi élevé, la mairie et la préfecture de région ont annoncé des résultats bactériologiques globalement positifs, après plusieurs salves de mauvaises analyses en juin dues à la pluie.

"Eaux propres à la baignade"

Selon les deux derniers prélèvements réalisés le 26 juin et 4 juillet par l'ONG Surfrider sur le parcours olympique, la teneur en E.Coli et en entérocoques, les deux bactéries fécales mesurées pour autoriser ou non la baignade, était conforme aux normes des fédérations internationales des sports concernés.

"Les eaux sont propres à la baignade à l'heure actuelle", a commenté Marc Valmassoni, coordinateur eau et santé chez Surfrider, regrettant toutefois que la teneur en produits chimiques ne soit pas prise en compte par les autorités.

Promesse tenue... 30 ans plus tard

Après sa baignade mercredi, Anne Hidalgo a rendu hommage à Jacques Chirac, son illustre prédécesseur, qui, alors maire de la capitale, en 1990, avait promis aux citadins que les eaux de la Seine s'ouvriraient à eux.

Trois décennies plus tard, dès l'été 2025, sur le bras Marie, comme à Bercy et sur le bras de Grenelle, les Parisiennes et Parisiens doivent être autorisés à se baigner.

