A son procès à Hong Kong, Jimmy Lai dit avoir voulu défendre "la liberté"

L'homme d'affaires hongkongais Jimmy Lai a assuré mercredi à son procès pour atteinte à la sécurité nationale que son journal Apple Daily, aujourd'hui fermé, avait cherché à promouvoir "la liberté" et la démocratie.

Jimmy Lai doit répondre du chef d'accusation de "conspiration en vue de diffuser des publications séditieuses" et de deux autres pour conspiration en vue d'une "collusion avec des forces étrangères", une infraction passible de l'emprisonnement à vie.

Le magnat de 76 ans avait plaidé non coupable en début d'année pour chacun des trois chefs d'accusation.

Des pays occidentaux et des organisations de défense des droits humains réclament avec insistance la libération du fondateur du journal Apple Daily, poursuivi pour des articles qui soutenaient les manifestations pour la démocratie, parfois violentes, de 2019, et pour avoir critiqué les dirigeants chinois (lire l'encadré).

Le média incarnait les "valeurs fondamentales du peuple de Hong Kong [...], l'Etat de droit, la liberté, la défense de la démocratie", a témoigné Jimmy Lai mercredi, s'exprimant pour la première fois depuis son arrestation en 2020.

Un ton confiant

"Plus on est au courant, plus on est libre", a ajouté l'homme d'affaires, qui a investi le monde des médias pour, a-t-il soutenu, "contribuer à la défense de la liberté". Il a affirmé s'opposer à la violence et être défavorable à l'indépendance de Hong Kong, une chose "trop folle pour y songer".

Souriant, loquace et sûr de lui, Jimmy Lai a salué l'assistance et témoigné debout, encadré par quatre policiers. Il s'est parfois montré un peu piquant, comme lorsqu'on lui a demandé pourquoi il s'était retiré de son entreprise de médias Next Digital après 2014. "Je suis le patron, si je veux prendre ma retraite, je peux le faire", a-t-il répondu.

Son témoignage intervient au lendemain de la condamnation pour "subversion" de 45 personnes militant pour la démocratie à des peines allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement, au terme du procès d'opposants le plus massif organisé dans la métropole.

La femme et la fille de Jimmy Lai étaient présentes au tribunal, accompagnées du cardinal Joseph Zen, l'un des plus hauts dignitaires catholiques d'Asie, qui fait également l'objet d'une enquête au titre de la loi sur la sécurité.

Inquiétudes sur son incarcération

Jimmy Lai est détenu depuis décembre 2020, ce qui a soulevé des inquiétudes sur son état de santé. Un cabinet d'avocats qui représente le Hongkongais a affirmé qu'il avait "reçu les soins médicaux appropriés" et avait "accès à la lumière du jour par les fenêtres" à l'extérieur de sa cellule.

Jimmy Lai dans une prison à Hong Kong, le 28 juillet 2023. [KEYSTONE - LOUISE DELMOTTE]

Son incarcération préventive, "simplement parce que son journal a osé critiquer le gouvernement [...], traduit la désintégration du respect des droits humains à Hong Kong", avait dénoncé lundi Sarah Brooks, la directrice pour la Chine d'Amnesty International.

Un groupe de juristes a déposé plusieurs plaintes auprès de l'ONU concernant la détention arbitraire et l'isolement prolongé du prévenu. Dimanche, le gouvernement de Hong Kong a condamné ce groupe pour avoir "répandu des informations erronées", assurant que Jimmy Lai avait lui-même demandé à être à l'écart des autres détenus.

La diplomatie chinoise a pour sa part affirmé mercredi qu'elle considérait le magnat des médias comme "un agent et un laquais des forces opposées à la Chine".

afp/iar