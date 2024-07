A Munich, un "Biergarten" qui ne vend pas de boissons alcoolisées

C'est une initiative qui semble paradoxale qui se concrétise ce jeudi à Munich. Un "Biergarten", un jardin à bière en français, qui ne sert pas de boissons alcoolisées est inauguré dans la cité bavaroise.

L'établissement s'appelle "Die Null", le zéro, comme pour désigner le taux d'alcoolémie inexistant. Son propriétaire Florian Schönhofer, une personnalité connue du monde de la gastronomie munichoise, ne servira que des boissons non alcoolisées: mocktails, jus de fruits et, bien sûr, bières sans éthanol.

Durant tout l'été, le Biergarten proposera également un programme culturel avec des cours de danse, des concerts ou des soirées disco pour montrer qu'il est possible de s'amuser sans s'enivrer.

Faire réfléchir

Dans une interview accordée à Die Zeit, Florian Schönhofer explique vouloir faire réfléchir à notre rapport collectif à l'alcool et à sa présence dans les lieux publics. "Il n'y a plus de frontière. On boit sa bière dans les rames de métro ou devant ses enfants sans se poser de questions", décrit-il.

Pour le patron, l'expérience, qui doit s'achever le 15 septembre, ne sera pas forcément rentable, mais elle devrait permettre "le début d'un processus de réflexion", comme pour la nicotine. "Et contrairement à ce qu'on prédisait, l'interdiction du tabac dans les cafés n'a pas ruiné la gastronomie", conclut-il.

