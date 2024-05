A moins de 60 jours des JO de Paris 2024, trois manières d'obtenir des billets

Les tenues des athlètes suisses participants aux JO de Paris 2024 ont été dévoilées mercredi 29 mai à Zurich. Le style de la ligne s'inspire des armoiries des 26 cantons. Elle s'inspire de la devise de Swiss Olympic pour ces prochains Jeux, "United4Excellence".

La collection a été réalisée par OCHSNER SPORT et On.

Développement durable et performance des athlètes

Les tenues suisses pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. [Swiss Olympic]

"Dans cette collection, nous avons voulu mettre à l’honneur l'idée que l'union fait la force", précise dans un communiqué Ralph Stöckli, chef de Mission chez Swiss Olympic.

L'ensemble de la collection a été dessiné dans les laboratoires de On à Zurich et la majeure partie, fabriquée au Portugal afin de réduire l’empreinte carbone. La couleur dominante blanche a été choisie pour réduire le nombre de tissus à teindre et donc d'économiser de l'eau et de l'énergie. Dans la mesure du possible, les vêtements sont en matériaux recyclés ou issus de l’agriculture biologique, est-il précisé dans le communiqué.