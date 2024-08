A Cuba, la capitale croule sous les déchets, les locaux sont excédés

La Havane, déjà accablée par de graves difficultés économiques, est désormais confrontée à une crise de la gestion de ses ordures. "C'est devenu incontrôlable" et les maladies "se propagent", alerte un inspecteur de la prévention des maladies.

"Ma cuisine fait face aux poubelles, il faut tout recouvrir, car sinon on mange des moucherons", raconte, fataliste, Lissette Valle, une femme au foyer de La Havane.

Chaque jour, dans la ville de 2,1 millions d'habitants, plus de 30'000 mètres cubes de déchets s'accumulent, soit 7000 de plus qu'il y a un an, selon les chiffres officiels.

Faute de conteneurs, les habitants et habitantes de La Havane jettent leurs sacs de déchets directement dans la rue, aggravant la puanteur déjà omniprésente. [AFP - YAMIL LAGE]

Déjà confrontée à une grave crise économique, l'île souffre aussi d'une pénurie d'essence depuis 2023, ce qui complique le ramassage.

Sans compter que certains des 100 camions-bennes fournis par le Japon ont commencé à tomber en panne l'année dernière. Mais à cause de l'embargo américain, il est impossible d'obtenir les pièces pour les réparer.

doe/afp