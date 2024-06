Les chaussures pas si vertes de On Running et Roger Federer

Arkema a aussi la charge du recyclage de la chaussure circulaire. Au téléphone, le groupe pétrochimique explique que l'opération se déroule à Crémone, dans le nord de l'Italie. Les Cloudneo vendues dans le monde entier sont donc supposées converger près de la ville lombarde de Crémone pour être transformées en nouvelles chaussures.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Mais quand la RTS demande à filmer ce recyclage, Arkema ne répond pas. C'est finalement On Running qui, fin avril, fait cet aveu stupéfiant: "Nous collectons les chaussures et nous sommes en bonne voie pour commencer le processus de recyclage". Le recyclage n'a pas encore lieu. Pourtant, cela fait déjà deux ans que la Cloudneo est commercialisée avec cette promesse de recyclage à l’infini.

La marque a même fait marche arrière sur sa communication. En avril 2023, la Cloudneo était vendue "100% recyclable" dans sa boutique en ligne officielle (et "à l’infini" dans les vidéos de promotion), en juin 2024 elle n'est plus que "recyclable à plus de 90%" sur la même page internet.

L'avis de la scientifique: les plastiques de la Cloudneo ne sont pas recyclables

Qu'en dit la science ? La chaussure effare Nathalie Gontard, spécialiste du recyclage des plastiques et directrice d’un laboratoire à l'INRAE Montpellier, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. L'experte démonte tout espoir de recyclage: "Nous aimerions tous que nos plastiques soient circulaires et recyclables. Mais on ne sait pas les recycler à des coûts environnementaux et économiques raisonnables."

Nathalie Gontard, spécialiste du recyclage des plastiques et directrice d’un laboratoire à l’INRAE Montpellier [RTS/Temps Présent - Jean-Marc Chevillard]

Il y a quand même une exception. Le PET peut être décyclé, c’est-à-dire transformé une fois en un sous-produit, comme une chaise de jardin par exemple. Mais ce modèle est impossible à appliquer dans le cas de la Cloudneo, selon Nathalie Gontard: "Ce procédé de recyclage ne s’adresse pas aux polyamides, c’est-à-dire aux plastiques qui constituent la Cloudneo. En tout cas pas pour l’instant et pas dans les décennies à venir. On ne voit pas bien comment on pourra résoudre ce problème".

Biosourcé ne signifie pas biodégradable

Les publicités de On et Arkema entretiennent l’idée que le bioplastique à la base de la Cloudneo se dégraderait dans la nature. Le parallèle entre le cycle de la nature, où rien ne se perd, et le cycle de la chaussure, est assumé.

C'est une fausse idée de penser que le plastique pollue seulement quand il devient un déchet. Lors de la course, la chaussure s'use et émet des microplastiques. Ils n’ont aucune frontière, rien ne les arrête et ils finissent dans nos organismes. Nathalie Gontard, spécialiste du recyclage des plastiques et directrice d’un laboratoire à l’INRAE Montpellier

Mais ce terme "bioplastique" peut poser problème, selon Nathalie Gontard: "Quand on entend le préfixe bio, on se dit que c'est bénin. Mais avec l'intervention humaine, l'huile de ricin est complètement détruite. Et par des procédés chimiques, on reconstitue un polymère qui s’appelle du polyamide, polyester, ou autre, qui est identique au polymère pétrochimique. Il n'est plus du tout biodégradable".

Pire, au fil de la course, comme toutes les chaussures en plastique, la Cloudneo polluerait: "C'est une fausse idée de penser que le plastique pollue seulement quand il devient un déchet. Lors de la course, la chaussure s'use et émet des microplastiques. Ils n’ont aucune frontière, rien ne les arrête et ils finissent dans nos organismes. Les microplastiques s’accumulent et entraînent des désordres de type inflammatoire ou métabolique"

Circulaire ? La Cloudneo rate la marche

Reste la promesse de circularité… On Running et Arkema en font un argument central. En vidéo, le groupe français dit sa fierté de produire la Cloudneo: "Ce projet fait la synthèse des meilleures solutions d’Arkema et des bonnes pratiques en matière de durabilité: matériau biosourcé, éco-conception, recyclage garanti et optimisé, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire".

Pas de quoi convaincre Nathalie Gontard: "On Running parle de cycle et de circularité tout le temps. Mais pour le plastique conventionnel, la circularité n'existe pas. Il n'y a pas de cycle de vie. C’est une chaîne de vie". Un processus linéaire, donc, et non circulaire.

La circularité, dans la publicité de On Running, c’est ce "Run, Recycle, Repeat". Trois "R" qui s'approprient un concept bien plus ancien, analyse Dunia Brunner, spécialiste de l’économie circulaire à l’Université de Lausanne: "Les 3 R de base c'est Refuse, Reduce, Recycle :

La première chose à faire, c’est Refuse : éviter la production de déchets. En ne produisant pas, on ne gaspille pas.

Ensuite Reduce : on réduit la quantité de déchets qui est produite et la quantité de ressource utilisées. On prend soin des objets, de les réutiliser, de les réparer.

Et enfin quand la réutilisation n'est plus possible, on va Recycler."

Qu'en dit On Running ? La réponse de la marque est pour le moins évasive: "Nous sommes en route vers un modèle circulaire. Et l'intégration des chaussures Cloudneo dans le programme Cyclon marque une première étape vers ce changement".