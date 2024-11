Vers un rebond économique avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche?

Les marchés financiers saluaient mercredi le retour annoncé de Donald Trump à la Maison Blanche. Economistes et experts en attendent une dynamisation de la première économie mondiale, mais au prix d'un rebond de l'inflation.

Alors que le Sénat a basculé du côté républicain, tandis que la course à la Chambre des représentants reste serrée, une victoire du parti de Donald Trump lui donnerait les coudées franches. "Si les républicains remportent les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche, nous nous attendons à un économie américaine plus dynamique, avec une croissance supérieure au potentiel et une inflation supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale", anticipe Samy Chaar, chef économiste de la Banque Lombard Odier.

Le programme économique de Donald Trump, "avec des réductions d'impôts et des baisses de régulation, pourrait doper les bénéfices des entreprises américaines, ce qui favoriserait le marché boursier, malgré des inquiétudes concernant le déficit et l'inflation", complète John Plassard, de Mirabaud Banque. Mais l'approche "l'Amérique d'abord" (America First) risque d'accentuer les tensions géopolitiques, en particulier avec la Chine, et de compliquer les relations transatlantiques, note encore l'expert.

Risques géopolitiques

Certaines industries, comme l'énergie fossile et les petites capitalisations, sont bien placées pour en bénéficier, tandis que l'Europe et la Chine pourraient être désavantagées. Dans ce contexte, une politique plus favorable aux crypto-monnaies et une relance des industries traditionnelles promettent de remodeler le paysage économique, ajoute M. Chaar.

Selon John Plassard, les risques liés au retour du républicain à la Maison Blanche sont géopolitiques et, surtout, tarifaires. "Donald Trump a en effet promis de taxer les importations en moyenne de 10%, contre 2,5% aujourd'hui, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la croissance européenne (et chinoise)".

La Chine et l'Europe, principales cibles de ces politiques tarifaires, risquent de réagir par des mesures de rétorsion, prévoit Arthur Jurus. Ces tensions commerciales pourraient également peser sur les marchés émergents, notamment ceux d'Asie, où la croissance pourrait être impactée de 0,8% en moyenne si les mesures tarifaires sont intégralement mises en œuvre, calcule l'économiste d'Oddo BHF Suisse. Par ailleurs, Donald Trump pourrait exercer une pression sur l'Europe pour augmenter ses contributions à la défense, créant une situation géopolitique moins stable en cas de désengagement partiel des États-Unis de l'OTAN.

"Une mauvaise nouvelle pour l'économie à long terme"

Pour Patrick Zweifel, chef économiste chez Pictet Asset Management, la politique de Donald Trump, qui est "une politique classique d'un agenda populiste", est bonne pour l'économie à court terme, en soutenant la croissance. "Mais c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie à long terme."

L'expert donne trois raisons pour expliquer cela. En réduisant l'immigration, le nombre de travailleurs et de consommateurs baisse, ce qui impacte la production, détaille-t-il. De plus, "une hausse du protectionnisme va avoir tendance à isoler le pays, ce qui va réduire la demande pour ses propres exportations et donc réduire, là aussi, la capacité de production", poursuit-il. Enfin, l’augmentation du déficit public, par des baisses d'impôts et des dépenses accrues, pourrait faire monter la dette et les taux d'intérêt, freinant ainsi l’investissement privé, conclut-il.

