Une septantaine de licenciements dans l'administration de CarPostal

La Poste va supprimer des emplois dans son unité Services de mobilité. Jusqu'à 70 licenciements sont prévus, principalement dans l’administration de CarPostal. En outre, quelque 200 employés pourraient voir leur contrat modifié (salaire, taux d'occupation).

Ces mesures annoncées vendredi seront mises en oeuvre en 2025 et s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie globale 2025-28 de La Poste, a précisé le responsable médias de l'entreprise Jonathan Fisch. L'objectif est d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et d'avoir "une administration plus efficace", a-t-il précisé.

Le personnel des services de transport et de contrôle de CarPostal n’est pas concerné par les suppressions d’emplois, indique le communiqué. Il n'y aura pas de licenciement parmi les conducteurs, et les horaires des transports ne seront pas réduits.

Les modifications du contrat de travail qui pourraient toucher "un maximum de 200 personnes" concernent elles aussi surtout l'administration. Elles porteront sur le taux d'occupation, les salaires ou des changements de tâches.

Surtout à Berne

La Poste procédera aux suppressions d’une manière "aussi socialement responsable que possible", assure-t-elle. Les fluctuations naturelles entreront également en compte, et un plan social est prévu. Les postes concernés sont principalement à Berne, mais les régions pourraient aussi être partiellement touchées.

Le personnel de l'unité concernée a été informé par courrier. Il a la possibilité de soumettre des propositions visant à éviter les licenciements, à en limiter le nombre ainsi qu’à en atténuer les conséquences dans le cadre de la procédure de consultation.

Indépendamment de la nouvelle stratégie globale, les mesures répondent aussi aux exigences des commanditaires. Elles doivent contribuer à atténuer les charges des collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) dans le transport régional et local des voyageurs.

Des mesures "pas suffisamment réfléchies"

Christian Plüss, responsable de l’unité du groupe Services de mobilité et responsable CarPostal, supervisera la réorganisation jusqu’à fin janvier 2025, avant de passer le relais comme prévu. "Je suis convaincu que nous posons, avec cette réorganisation, les jalons stratégiques qui permettront à la Poste de croître dans le secteur des transports publics", relève-t-il dans le communiqué.

Syndicom a réagi en estimant que les mesures ne sont "pas suffisamment réfléchies". Il manque une base de travail sérieuse pour la consultation, critique le syndicat, qui menace de stopper la procédure si cette lacune n’est pas corrigée. L’organisation juge notamment que l’impact de la restructuration sur les structures régionales de CarPostal n’est pas clair.

ats/lia