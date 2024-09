Une crise sévère attend le secteur de l'horlogerie ces prochains mois en Suisse

Avec l'effondrement de la demande en Chine, les carnets de commande pour l'année prochaine se vident dans l'horlogerie. Des milliers de collaborateurs sont touchés par du chômage partiel, avec à terme la menace de licenciements.

Tous les collaborateurs vont "certainement tous chômer à hauteur de 30%" à partir de janvier, estime Joris Engisch, directeur et propriétaire de la manufacture de cadrans Jean Singer & Cie SA, interrogé vendredi dans le 19h30. "Quand tout va mal, tout le monde fait un effort", résume le directeur.

Ce sous-traitant n'est pas une exception. Le nombre d'entreprises horlogères qui envisagent de réduire l'horaire de travail ne fait qu'augmenter. Pas moins de 1730 personnes sont désormais concernées, soit dix fois plus qu'en janvier, selon des données obtenues auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Les employés touchés travaillent essentiellement dans l'Arc jurassien.

Inquiétude dans l'Arc jurassien

"Je sens une fébrilité que je n'ai jamais, ou très rarement ressenti", indique Alain Marietta, délégué de l'Association Patronale des Industries de l'Arc Horloger, interrogé lors du Technical Watchmaker Show, un salon de sous-traitants à La Chaux-de-Fonds.



Il cite la particularité de la Chine, un monde "important pour les horlogers" et pour la première fois un système entier "qui s'écroule un peu". Alain Marietta estime que la Chine ne va pas régler ce problème "dans les six ou huit mois qui viennent."

Employés au chômage à Neuchâtel

"On a déjà un certain nombre de demandeuses et demandeurs d'emploi qui proviennent de l'horlogerie", confirme la présidente du Conseil d'Etat neuchâtelois Florence Nater. Et ces personnes au chômage ne vont pas forcément retrouver un emploi dans le domaine. "On adapte nos mesures pour que ces personnes puissent s'orienter dans d'autres secteurs, où il y a des besoins", précise la ministre.



Des mois, voire des années difficiles sont donc à prévoir pour le secteur qui emploie 54'000 personnes en Suisse, selon le Secrétariat d'État à l'économie.

Sujet TV: Matthieu Oppliger et Gabriel de Weck

Adaptation web: Julie Liardet