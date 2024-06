Une bactérie et la météo font grimper le prix du jus d'orange

Après le cacao et plusieurs autres matières premières, le jus d'orange a vu son prix s'envoler cette semaine. En cause: la sécheresse et les intempéries, mais aussi une maladie qui ravage les cultures d'oranges du premier producteur mondial, le Brésil.

Les orangeraies brésiliennes sont actuellement victimes d'une maladie bactérienne appelée "dragon jaune" et transmise par un minuscule insecte, le psylle. Une fois l'oranger touché, l'infection se manifeste par le jaunissement des feuilles, puis la déformation des fruits qui vont souvent tomber avant maturation, pour se terminer par la mort de l'arbre.

A l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement pour lutter contre cette bactérie et la seule solution pour combattre le fléau est d'arracher les arbres malades.

Au cours des quinze dernières années, ce petit ravageur a été détecté dans sept des dix principaux pays producteurs d'oranges, décimant des plantations entières dans plusieurs pays d'Asie, en République dominicaine, aux Etats-Unis et au Brésil. Au total, plus d'une cinquantaine de pays seraient touchés par l'insecte découvert en 1919 en Chine et qui profite du changement climatique pour se propager.

Mais le psylle n'est pas le seul responsable. Au Brésil, les orangers sont aussi malmenés par la sécheresse, les ouragans et les inondations. Le stress thermique causé par les intempéries affaiblit les arbres qui sont donc plus facilement sujets à la maladie.

Risque d'impact sur les consommateurs

Depuis 2020, le prix des oranges a été multiplié par cinq (voir encadré). En début de semaine, les contrats à terme sur le jus d'orange concentré, négociés sur l'Intercontinental Exchange à New York, ont atteint 4,92 dollars la livre, soit le double du prix d'il y a un an.

Ces contrats à terme, qui permettent aux acteurs du secteur de se prémunir contre les fluctuations des prix, ont été boostés par la perspective d'une mauvaise récolte au Brésil, qui produit un tiers des 50 millions de tonnes d'oranges récoltées dans le monde.

Interrogé par le Financial Times, le président de l'Association internationale des jus de fruits et légumes parle d'une "crise" pour le secteur. "Nous n'avons jamais rien vu de pareil, même durant les grandes périodes de gel et les gros ouragans", a-t-il indiqué, précisant que les rendements et la qualité des fruits sont "mauvais".

Même les réserves habituelles pour faire face aux fluctuations saisonnières ne suffiront pas, selon les experts. Pour les dirigeants de l'industrie des jus de fruits, les consommateurs devraient ressentir l'impact sur les prix pendant plusieurs années.

Une demande qui se maintient

Parallèlement, la demande ne montre aucun signe de ralentissement. Depuis la pandémie de Covid-19, le jus d'orange a connu un retour en grâce, notamment aux Etats-Unis, où les consommateurs, qui privilégiaient plutôt des suppléments pour obtenir leur dose de vitamine C, ont redécouvert les jus, selon un expert interrogé par le Financial Times.

Face à cette situation difficile sur le marché du jus d'orange, des alternatives sont imaginées par les fabricants de jus, notamment l'utilisation d'autres fruits comme les mandarines.

Mais cette possibilité semble peu probable à court terme en raison des transformations que cela impliqueraient pour les producteurs. Et ceci est d'autant plus compliqué que la concentration de la production n'est pas que géographique, mais aussi économique.

Selon l'ONG Public Eye, les trois quarts du marché du jus d'orange brésilien sont partagés entre trois sociétés: les groupes brésiliens Sucocitrico Cutrale et Citrosuco, ainsi que le géant du négoce LDC.

Sujet radio: Katja Schaer

Adaptation web: jfe