Une alliance entre le PS et l'UDC pourrait voler au secours de l'industrie de l'acier suisse

Un simple rabais sur les taxes prélevées pour l'utilisation du réseau électrique sera-t-il suffisant pour aider des entreprises qui semblent confrontées, selon certains, à des problèmes structurels? "Nous l'espérons", répond Nicolas Kolly. "Ce sera quand même une économie de 50 millions sur quatre ans pour ces industries. C'est vraiment un grand pas dans leur direction."

"Maintenant, il faut que ces industries assument aussi leur part de responsabilité, que les propriétaires investissent", souligne-t-il. "On a auditionné ces entreprises, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à assumer leurs responsabilités et à s'engager pour le maintien des emplois et du savoir-faire en Suisse. Encore une fois, c'est un compromis."

"Il faut aussi voir le verre à moitié plein", argue-t-il encore. "Si ces entreprises ferment, bien sûr, elles ne consommeront plus d'énergie, mais elles ne paieront plus du tout de participation au coût du réseau. Donc finalement, c'est win-win, parce qu'elles continueront à payer des millions pour l'entretien du réseau et on espère que cela suffira à maintenir ce savoir-faire et ces places de travail en Suisse."

Le Fribourgeois profite toutefois de l'occasion pour glisser un petit tacle à la stratégie énergétique de la Confédération: "Avec la stratégie 2050, le monde politique et le peuple ont pris des décisions qui ont aujourd'hui des conséquences directes sur le coût de l'énergie. Et on voit que ces entreprises n'ont pas une résilience suffisante pour absorber des pics de coûts de l'énergie", estime-t-il, plaidant pour un oui à la future initiative "Stop black-out".