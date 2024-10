Un été record pour l'hôtellerie suisse, surtout dans les villes

Jamais les hôtels n'ont attiré autant de touristes que cet été en Suisse. Le secteur a enregistré plus de 9 millions et demi de nuitées durant les mois de juillet et août. Les villes tirent particulièrement leur épingle du jeu.

Les hôtels et centres de cure helvétiques ont poursuivi sur la pente ascendante au mois d'août. Le nombre de nuitées a même connu une nette accélération, de 3,6% contre 0,3% en juillet, indique le compte-rendu périodique et provisoire publié par l'Office fédéral de la statistique vendredi. Sur le seul mois d'août, la fréquentation étrangère a progressé de 3,1% à 2,60 millions de nuitées, quand les hôtes autochtones ont chauffé 2,21 millions de lits (+4,3%). Ce regain de demande indigène permet d'afficher entre janvier et fin août une progression de 0,1%. La fréquentation étrangère s'est sur la même période envolée de 4,4%. "Revenge travel" "On a connu un bon été", confirme dans le 12h45 Gabriel Urban, directeur de l'hôtel Adina à Genève. Ouvert depuis deux ans, l'établissement a connu un bond de 30% de nuitées par rapport à l’été passé. Genève a profité d'un été record, avec 735'264 nuitées sur juillet et août dans le canton, selon l'OFS. Gabriel Urban cite plusieurs facteurs: le "revenge travel" et l'offre "qui a augmenté avec beaucoup de nouveaux établissements". Une vingtaine de nouveaux hôtels ont en effet ouvert à Genève depuis 2020. De son côté, Jean-Vital Domézon, président de la Société des hôteliers de Genève, se réjouit du succès de cet été, mais lorgne avec envie sur les résultats de certaines villes alémaniques. Il cite notamment la progression de 6% à Lucerne. Les villes ont donc tiré les statistiques vers le haut. Elles ont su draguer les marchés américain et français notamment. Elles ont aussi été relativement épargnées par les intempéries, contrairement aux régions plus reculées comme le Tessin qui ont souffert de la météo estivale. Sujet TV: Julien Chiffelle, Jan Haesler et Théo Jeannet Adaptation web: Julie Liardet