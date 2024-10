UBS comparait à la place de Credit Suisse pour blanchiment de fonds aggravé

La banque UBS se retrouve mardi sur le banc des accusés du Tribunal pénal fédéral pour un procès en appel. A la suite de la reprise de Credit Suisse, c'est UBS qui comparaît pour blanchiment aggravé. Un procès au pénal et en public est très rare pour une banque en Suisse, relève la professeure de droit pénal Katia Villard à Forum.

A fin juin 2022, Credit Suisse a été condamné en première instance à une amende ferme de 2 millions de francs et au paiement d'une créance compensatrice de 19 millions correspondant aux montants qui ont échappé au séquestre en raison de ses défaillances. La banque a été convaincue de blanchiment aggravé pour avoir recueilli des fonds du clan d'Evelin Banev, membre de la mafia bulgare.

C'est seulement la deuxième fois qu'une banque suisse comparaît devant le Tribunal pénal fédéral après Falcon en décembre 2021 (NDLR: un acquittement avait finalement été prononcé en 2023). "Mais c'est la première fois qu'une banque d'envergure se retrouve sur le banc des accusés dans le cadre d'un procès public", explique au micro de Forum Katia Villard, professeure associée au Département de droit pénal de l'Université de Genève.

Cette procédure permet "beaucoup plus de transparence que par exemple une ordonnance pénale", qui est une sorte d'accord entre le parquet fédéral et une entreprise. Le procès "a une résonance médiatique bien plus forte", ajoute Katia Villard.

Classement de la procédure rejeté

UBS a tenté récemment d'obtenir le classement de la procédure la concernant. L'établissement argumentait que l'absorption par fusion de Credit Suisse devait avoir les mêmes conséquences que le décès d'une personne physique. Autrement dit, la disparition du numéro 2 du secteur devait entraîner l'extinction de l'action pénale.

Dans une décision rendue à mi-août 2024, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté cette interprétation. Elle a souligné que le contrat de fusion prévoyait non seulement la reprise du capital sous gestion, du personnel et des locaux de Credit Suisse mais aussi de sa "position dans toute procédure judiciaire, arbitrale et administrative".

Une décision qui ne surprend pas Katia Villard, qui note que "le parallèle entre personnes physiques et morales en matière de disparition au sens large est évidemment limité".

Des millions en créances compensatrices

UBS encourt une amende allant jusqu'à 5 millions de francs. Mais "la véritable sanction est, en réalité, l'éventuelle confiscation de créances compensatrices, censées être à la hauteur des gains illicites qui ont été engendrés par l'infraction qu'on lui impute," conclut Katia Villard.

En première instance, le Ministère public de la Confédération (MPC) avait requis contre la banque l'amende maximale de 5 millions prévue par la loi et des créances compensatrices totalisant 41 millions.

