UBS a aidé l'ex-président du Yémen à dissimuler des millions de francs

Ali Abdallah Saleh a été au pouvoir au Yémen pendant plus de trois décennies, de 1978 à 2012. Lors du printemps arabe en 2011, de violentes manifestations ont également eu lieu dans le golfe d'Aden, à la suite de quoi Ali Abdallah Saleh a annoncé sa démission. Il n'a toutefois renoncé au pouvoir de facto qu'avec hésitation.

En 2014, l'ONU a imposé des sanctions à son encontre parce qu'il a porté atteinte à la paix et à la sécurité du Yémen. La Suisse a emboîté le pas de la communauté internationale. Dès lors, Ali Abdallah Saleh a été frappé d’une interdiction d’entrée et de transit en Suisse ainsi que de sanctions financières. Dès le milieu des années 2000, différents rapports internationaux suggéraient que l'homme fort du Yémen était impliqué dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent.

Un rapport d’experts de l’ONU estimait en 2015 qu'Ali Abdallah Saleh avait accumulé entre 30 et 62 milliards de dollars et en avait transféré une grande partie à l’étranger. Il aurait obtenu cet argent grâce à des activités illégales et à la corruption, par exemple en concluant des contrats gaziers et pétroliers et en vendant des droits de prospection exclusifs. Saleh a été tué en 2017, vraisemblablement par des rebelles yéménites Houthis.