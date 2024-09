"Tiny homes": quand les logements deviennent petits, mais pas forcément bon marché

Les micro-maisons ou les micro-appartements sont de plus en plus nombreux en Suisse. Pour certaines personnes, outre les aspects écologiques, ces "tiny homes" permettent de dépenser moins. Mais il existe également des petits logements pour une clientèle beaucoup plus haut de gamme.

Un total de 56 mètres carrés, c'est la taille du micro-appartement dans lequel vit Raquel Amigo à Zollikerberg, sur la commune de Zollikon, au-dessus du lac de Zurich. Pourtant, cette Zurichoise ne trouve pas son logement petit du tout: "Je peux parfaitement m'imaginer vivre ici à deux."

On se rend compte qu'en réalité on a besoin de très peu de choses Raquel Amigo

Ce type d'habitat nécessite un aménagement efficace. Par exemple, ce "tiny home" ne dispose d'aucune armoire. Raquel Amigo suspend donc ses vêtements à une barre dans sa chambre à coucher. Elle les change en fonction de la saison. Ce dont elle n'a pas besoin dans l'immédiat, elle le stocke à la cave.

Se limiter à l'essentiel

Ce qui attire Raquel Amigo dans cette forme d'habitat, c'est que cela nécessite de se limiter à l'essentiel: "On se rend compte qu'en réalité on a besoin de très peu de choses." "Et on doit aussi faire très peu de nettoyage", plaisante-t-elle.

Son voisin Fabrice Würsten est du même avis. Lui aussi habite depuis quelques mois dans un des petits appartements du lotissement. Auparavant, il vivait dans un logement plus grand. Le changement lui a demandé de l'adaptation: "J'ai dû me séparer de mon lit de deux mètres de large."

"Tiny homes": quand les logements sont tout petits, mais pas vraiment bon marché [SRF - DOMINIK STEINER]

Une offre diversifiée

Depuis quelques années, de plus en plus de "tiny homes" voient le jour en Suisse. Ceux-ci prennent de nombreuses formes: micro-appartements, mini-maisons, roulottes ou encore yourtes. L'offre ne s'adresse plus uniquement aux personnes qui prônent la sobriété écologique, mais également à la clientèle haut de gamme.

Ce ne sont pas des raisons économiques qui ont poussé Raquel Amigo et Fabrice Würsten à emménager dans leur petit appartement. En effet, le loyer s'élève à près de 2500 francs pour moins de 60 m2. Même s'il souhaiterait "bien sûr" payer moins cher, Fabrice Würsten relève qu'il s'agit d'une nouvelle construction et souligne l'importance de l'emplacement.

Commercialisé par la société Utorem, le lotissement de Zollikerberg se compose de 39 petits appartements répartis sur quatre maisons. Yves Rogger, senior manager chez Utorem, affirme qu'il est légitime de gagner de l'argent en innovant: "Nous nous concentrons sur le développement de formes d'habitat durables et orientées vers l'avenir. Si, en plus, celles-ci sont un succès économique, cela confirme notre stratégie."

Raquel Amigo et Fabrice Würsten habitent tous deux dans un "tiny home" à Zollikerberg (ZH). Pour eux, le loyer de près de 2500 francs par mois est raisonnable. [SRF - DOMINIK STEINER]

Les quatre maisons de Zollikerberg constituent l'un des premiers lotissements de "tiny homes" de la région de Zurich, mais probablement pas le dernier. "Plus de 800 personnes intéressées se sont manifestées pour ces logements", explique Yves Rogger. Cela montre que les prix sont encore en dessous de ce que les personnes intéressées sont prêtes à payer.

