Tamedia se séparera finalement de 17 employés dans ses rédactions

A la suite de la procédure de consultation, le nombre de licenciements chez Tamedia est désormais précisé et fixé: 17 licenciements seront prononcés dans les rédactions, huit en Suisse romande et neuf en Suisse alémanique, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué.

Les procédures de consultation liées aux réductions d'effectifs annoncées dans les rédactions avec les commissions du personnel en Suisse alémanique et en Suisse romande sont terminées, a indiqué Tamedia.

Initialement, le groupe zurichois avait annoncé fin août la suppression de 90 postes à temps plein dans les rédactions. "Grâce à des départs volontaires, des retraites anticipées et des réductions du temps de travail (guichet volontaire), le nombre a maintenant pu être encore réduit. Tamedia va ainsi prononcer 17 licenciements à la suite de la consultation", écrit le groupe.

Fusion de ses rédactions

Après avoir annoncé la grande restructuration, le premier éditeur du pays avait ensuite dévoilé mi-septembre sa nouvelle stratégie éditoriale, consistant, côté romand, à fusionner les rédactions des journaux 24 heures, la Tribune de Genève et Le Matin Dimanche, et à faire passer le magazine Femina à une fréquence mensuelle.

Tamedia compte à l'avenir fonctionner avec quatre rédactions pour les quotidiens et les titres dominicaux à Zurich, Berne, Bâle et en Suisse romande. En août, le groupe avait indiqué qu'il allait miser sur "quatre marques fortes du futur" pour "réaliser sa croissance digitale", à savoir 24 heures, Tages-Anzeiger, BZ Berner Zeitung et Basler Zeitung. Ces "quatre équipes" seront tenues de planifier et réaliser leurs sujets "en collaborant de manière plus étroite".

La Tribune de Genève, en tant que marque importante, continuera à avoir sa propre présence digitale et à paraître en tant que journal, assurait Tamedia. Le rédacteur en chef de 24 heures Claude Ansermoz prendra la tête de la nouvelle rédaction romande.

ats/juma