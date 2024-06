Swisscom augmente les tarifs de certains abonnements

À partir du 1er juillet, certains abonnements proposés par Swisscom seront automatiquement remplacés par d'autres produits aux prix plus élevés, presque triplés pour certains. Les abonnés peuvent-ils faire opposition? Réponses avec Catherine Amiguet, juriste à Bon à Savoir.

Trois produits sont concernés par ces hausses: l'abonnement Blue Internet S augmentera de 4,90 francs par mois, tandis que Blue TV S (qui coûtait 5 francs) grimpera à 14,90 francs par mois. Enfin, les abonnés Blue TV ne pourront plus regarder la télévision sur deux postes pour 5 francs par mois et devront désormais débourser 9,90 francs pour le faire dans le cadre de l'offre Multi Room.

De plus, à partir du 24 juillet, l'abonnement inOne Home Light sera remplacé par Basic Home avec une augmentation de 9,90 francs par mois. À noter qu’une auditrice de l’émission On en parle de la RTS signale avoir reçu cette information via une lettre de Swisscom le 17 juin, soit à peine un mois avant le basculement vers le nouvel abonnement. La lettre ne précise pas qu'il est possible de refuser ce changement, mais explique simplement que "la modification interviendra automatiquement", avant de proposer d'appeler la hotline pour avoir plus d'informations.

Des produits "obsolètes"

Contactée par l’émission On en parle, l’entreprise Swisscom explique que ces produits étaient "obsolètes" et "n'étaient plus proposés activement depuis un certain temps." En effet, Blue TV S n’est plus commercialisé depuis mars 2022, Blue Internet S depuis mi-2018 et depuis mars 2023 pour Multi Room. Quant à l'abonnement inOne Home Light, il s’agit d’un "produit de niche" qui n'aurait jamais été commercialisé activement.

L’opérateur ajoute que "grâce à l'offre allégée de produits, nous pouvons offrir aux clients une assistance et des conseils plus rapides, plus simples et de meilleure qualité. En outre, les clients profitent en permanence des améliorations apportées aux produits actuels, qui correspondent mieux à la demande et aux besoins de la clientèle".

Quant à l’augmentation du prix, l’entreprise la justifie par l’augmentation de la performance des produits et leur meilleure adaptation aux besoins actuels des clientes et clients. Par exemple, l’abonnement inOne Home Light comprenait la TV, la téléphonie et internet avec un débit de 10 Mbits, tandis que le nouveau produit propose un débit de 50 Mbits.

Opposition possible

Invitée jeudi dans l'émission On en parle, la juriste au magazine Bon à Savoir Catherine Amiguet a souligné qu'il était tout à fait possible de refuser ces modifications. "Swisscom ne peut pas vous les imposer sans autre forme de procès. Mais attention: ce refus signifie résilier votre abonnement", prévient-elle.

Cette pratique est-elle légale? "On ne peut pas exiger d'une entreprise qu'elle garde des produits et des tarifs inchangés éternellement. Cependant, Swisscom aurait dû annoncer la modification en respectant un préavis raisonnable et offrir clairement aux clientes et clients la possibilité de résilier leur abonnement", répond la juriste.

Deux poids, deux mesures

Ici, le client doit donc choisir entre accepter la hausse ou résilier son contrat, mais il ne peut pas conserver le tarif datant de sa signature. Aux yeux de la spécialiste, c'est problématique pour ceux qui sont encore dans la durée minimale contractuelle de leur contrat (généralement deux ans): "De quel droit Swisscom modifierait-elle ses tarifs avant cette échéance et pousserait l'abonné à résilier", se demande la juriste, alors que le consommateur, lui, doit payer des pénalités importantes quand il décide de lui-même d'interrompre un contrat avant terme?

Pour Bon à Savoir, Swisscom devrait clairement garantir le tarif conclu initialement aux clients et clientes dont le contrat est encore dans sa durée minimale initiale. La juriste insiste: ceux-là devraient exiger de Swisscom le maintien de l’ancien tarif jusqu’à échéance de la durée minimale du contrat. Quant aux autres abonnés - ceux dont l'abonnement a déjà atteint sa durée minimale et a été prolongé - elle leur conseille de tenter de négocier avec l’opérateur.

Une lettre ambiguë

Interrogée par On en parle, Swisscom a répondu: "Si le client n'est pas satisfait de l'abonnement que nous lui avons recommandé, il peut passer gratuitement à un autre abonnement après le changement. Si nous ne trouvons pas de solution adaptée, il peut aussi résilier son contrat. Les clients bénéficient d'un droit de résiliation spécial sur le produit concerné au moment du changement. Dès réception de l'information, le client peut résilier son contrat à la date du changement, donc sans respecter le délai de résiliation ordinaire de deux mois."

Ces modalités ne sont toutefois pas mentionnées dans les lettres envoyées aux abonnés, a constaté On en parle.

Pour conclure, Catherine Amiguet souligne qu’il est toujours possible de faire appel à l’Ombudscom, l’Organe médiateur des télécommunications. La procédure coûte 20 francs.

Sujet radio: Quentin Bohlen

Adaptation web: Myriam Semaani