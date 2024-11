Ses ambitions mises à mal par les intempéries sur ses sites, Stadler déraille en Bourse

Jeudi matin, l'action Stadler Rail a chuté à la Bourse suisse. Impactée notamment par les récentes intempéries sur ses sites et ceux de ses sous-traitants à Valence, en Valais et en Basse-Autriche, la direction de l'entreprise thurgovienne a revu ses ambitions pour 2024, suspendant celles des deux prochaines années pour y voir plus clair.

Le constructeur de matériel roulant blâme pêle-mêle les intempéries qui se sont abattues ces derniers temps sur ses sites ou ceux de ses sous-traitants dans la région de Valence, en Valais et en Basse-Autriche, ainsi qu'un vieux recours de son éternel rival Alstom sur un appel d'offres berlinois. >> Lire aussi : Stadler Rail manque d'aluminium produit en Valais et veut mettre 119 employés au chômage partiel En milieu de matinée, la nominative Stadler Rail décochait de 10% à 20,10 francs, lanterne rouge d'un SPI en retrait de 0,23%. L'industriel considère ne plus être en mesure de réaliser cette année le chiffre d'affaires ambitionné de 3,5 à 3,7 milliards de francs. La marge opérationnelle (Ebit) doit conséquemment s'étioler encore d'un maximum de deux points de pourcentage, à comparer avec les 5,1% dégagés l'an dernier. Si une part du manque à gagner doit refaire surface l'année prochaine, Stadler avoue ignorer dans quelle ampleur. Visibilité nulle L'impact de ces déboires sur les performances du groupe sur les deux prochaines années demeurant à ce stade incalculable, Stadler se résout à biffer sa feuille de route à moyen terme également. L'établissement du budget pour l'année prochaine et l'élaboration d'une nouvelle feuille de route à l'horizon 2027 sont agendés au premier trimestre 2025. Se targuant d'un carnet d'ordre inédit dans l'histoire de l'entreprise, la direction assure avoir pris l'ensemble des mesures nécessaires pour rattraper le temps perdu et le manque à gagner induit par les intempéries. ats/fgn