Salt change le calendrier de ses factures mobiles

L’opérateur Salt va changer le cycle de ses factures pour les abonnés mobiles. Ces derniers recevront en juillet une facture de transition qui couvrira une période plus longue, avant de revenir à des montants habituels.

Les abonnés et abonnées à Salt de Suisse auront une surprise en recevant leur facture en juillet. L’opérateur a en effet décidé de modifier le cycle de ses décomptes, en passant à un système de facturation calendaire. Cette facture de transition couvrira une plus longue période et sera donc plus conséquente. Plus d’un million et demi d’abonnements mobiles sont concernés par ce changement.

Combiner les factures des différents services

Max Nunziata, CEO de Salt, explique la situation dans l’émission On en parle du 19 juin: "Aujourd'hui, nous facturons une période qui va du dix du mois précédent jusqu'au neuf du mois d'encours, en donnant aux clientes et clients le temps de payer jusqu'au 28 du même mois. À l’avenir, nous allons facturer du premier du mois en cours jusqu'à la période du 30 ou du 31 du mois en cours. Le délai de paiement sera le même."

L’un des buts de ce changement est, selon Max Nunziata, de répondre aux sollicitations des abonnés et abonnées. "Dans le futur, cela nous permettra d'aligner et de combiner les factures pour l'Internet et la télévision avec la facturation du service mobile."

Une durée plus longue facturée

"Il y aura ainsi au mois de juillet une facture de transition", explique Max Nunziata. Cette facture va inclure une partie du mois de juin ainsi que le mois de juillet. "Effectivement, la facture du mois de juillet sera une facture plus élevée parce qu'elle ira en fait du 10 juin jusqu'au 31 juillet. […] Mais l'abonné ne paiera pas plus, il paiera simplement une période plus longue lors de cette facture de transition", conclut le patron de Salt.

Sujet radio: Jérôme Zimmermann

Adaptation web: Myriam Semaani