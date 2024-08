Résultat globalement stable pour La Poste au premier semestre

La Poste a réalisé un résultat globalement stable au premier semestre 2024. Malgré des défis persistants, le géant jaune s'estime sur la bonne voie avec sa stratégie.

La Poste a enregistré au premier semestre 2024 un résultat d'exploitation en légère baisse de 5 millions par rapport à la même période de l'an dernier, pour s'établir à 160 millions de francs, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Le bénéfice a en revanche augmenté de 8 millions, à 126 millions de francs.

Moins de lettres et de colis

Avec un résultat global de 220 millions de francs (+44 millions), l'unité des services logistiques a fourni de loin la plus importante contribution au résultat d'exploitation, malgré un nombre de lettres triées et transportées en baisse de 4,6% sur un an.

Ce recul structurel a toutefois été moins fort que lors de l'exercice précédent (-6%). La hausse du prix des lettres depuis le 1er janvier dernier a notamment permis de soutenir le résultat financier.

Alors que les volumes d'envois de petites marchandises à l'international ont augmenté, La Poste a accusé un repli de 5,6% au niveau des colis. Les opérations au guichet de l'unité RéseauPostal continuent également de fléchir (-11,8% sur un an).

Nouveaux partenariats et offre de téléphonie

Les nouveaux partenariats stratégiques, ainsi que l'offre de téléphonie mobile "Post Mobile", lancée en début d'année, ont eu un effet positif sur le résultat. Mais ils ne permettent pas de compenser la nette diminution des volumes. Ce recul constant souligne la nécessité de transformer le réseau de filiales, souligne La Poste.

Avec un résultat en hausse de 2 millions, l'unité Services de communication fait un pas de plus sur la voie vers un résultat équilibré (-37 millions au premier semestre 2024). La Poste se réjouit notamment de la proposition du Conseil fédéral d'intégrer une offre de courrier numérique dans le service universel, ce qui constitue "un signal clair et fondamental".

Au premier semestre, PostFinance a réalisé un résultat d'exploitation de 89 millions de francs, en repli de 36 millions sur un an. Ce recul s'explique entre autres par des correctifs de valeur. Les récentes baisses du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS) ont également entraîné une diminution immédiate des produits d'intérêt.

Des bases "solides"

La Poste estime avoir posé des bases "solides" au cours des six premiers mois de l'année pour aborder au mieux le second semestre. A l'avenir, le géant jaune veut renforcer son approche centrée sur la clientèle et proposer des prestations connectées numériquement et physiquement.

Il élaborera d'ici à la fin de l'année sa stratégie 2025-2028 de manière détaillée pour garantir le lancement réussi de la prochaine étape de "La Poste de demain".

