Rahul Sahgal: "Avec les démocrates ou les républicains, ça a toujours bien marché" pour la Suisse

Quel regard portent les entreprises suisses actives aux Etats-Unis sur la campagne présidentielle américaine? Sont-elles plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Peu importe, à en croire le nouveau directeur de la Chambre du commerce Suisse - Etats-Unis Rahul Sahgal, qui était invité mercredi dans le 19h30.

Entre Donald Trump et Kamala Harris, "il n'y a pas de candidat préféré", assène directement Rahul Sahgal en évoquant la présidentielle américaine qui aura lieu début novembre.

Le successeur de Martin Naville à la tête de la Chambre du commerce Suisse - Etats-Unis, depuis novembre 2023, estime qu'au cours des trente dernières années — que ce soit avec les présidents démocrates ou républicains — "ça a toujours bien marché pour la Suisse [...] et ça va rester comme ça assez longtemps", pense-t-il, rappelant aussi que les Etats-Unis restent le plus grand partenaire économique et le plus grand investisseur de notre pays.

Le protectionnisme est dans l'air du temps

Réputé comme étant extrêmement protectionniste, Donald Trump ne serait-il pas un danger pour la Suisse? "Malheureusement, c'est dans l'air du temps, si on regarde en Europe, en Chine, il y a partout des tendances protectionnistes. Donald Trump a d'autres instruments que Kamala Harris, mais je ne crois pas que ça va diminuer l'attractivité globale du marché américain", analyse encore Rahul Sahgal.

La présidence de Donald Trump, entre 2017 et 2021, a ravi les entreprises, comme le confirme l'ancien employé de la Confédération. "Il a abaissé les impôts pour les sociétés de 35% à 21%, ça a été une grande chose. Mais on a aussi conclu des accords très, très importants pour la Suisse avec l'administration Biden", explique Rahul Sahgal.

Pour le directeur de la Chambre du commerce, une chose est particulièrement importante pour la Suisse en ce moment dans la relation économique avec les Etats-Unis: la révision de l'accord sur la double imposition. "Ça va garder les investissements et créer des jobs en Suisse. On est en train de conclure avec le gouvernement de Joe Biden en ce moment", précise-t-il.

Propos recueillis par Philippe Revaz

Article web: Jérémie Favre