Quand l’assureur se mêle du traitement médical d'un patient

Certains employeurs n'ont tout simplement aucune assurance de type perte de gain en cas de maladie. "L'APG maladie n'est pas obligatoire en Suisse", met en garde Joy Demeulemeester, spécialiste en assurances sociales.

"Si la personne tombe malade et qu'elle ne peut plus travailler, le code des obligations contraint son employeur à verser son salaire pendant un temps donné, mais celui-ci est assez court. On applique ce qu'on appelle l'échelle bernoise: trois semaines de salaire la première année de travail et jusqu'à cinq mois [selon l'ancienneté] mais guère plus."

Vérifier l'existence d'une assurance perte de gain

La représentante de la Fédération suisse des patients incite les employés à être attentifs à la question. "Il est important de vérifier s'il y a une assurance perte de gain au moment du recrutement. Et de vérifier aussi les conditions du 2e pilier, car en cas d'invalidité plus longue, la rente et les conditions du 2e pilier vont intervenir aussi".



A noter que le Parlement examine actuellement la possibilité de rendre l'APG en cas de maladie obligatoire pour tous les employeurs. Un projet adopté par le Conseil national l'an dernier et qui sera prochainement débattu au Conseil des Etats.