Pékin veut faire payer les importateurs de cognac en réponses aux taxes européennes

La Chine va imposer à partir de vendredi aux importateurs de cognac européen de déposer une caution auprès des douanes chinoises, en vue d'une possible future taxe. Pékin répond ainsi à la décision de l'UE d'imposer des surtaxes supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

Cette mesure intervient dans un contexte de montée des tensions entre la Chine et l'Union européenne (UE), un partenaire commercial incontournable pour le géant asiatique. La Commission européenne a lancé ces derniers mois une série de procédures visant la Chine. La plus emblématique concerne les véhicules électriques chinois vendus dans l'UE.

Leurs prix sont jugés artificiellement bas par Bruxelles du fait de subventions d'Etat qui faussent la concurrence et nuisent à la compétitivité des constructeurs européens, selon l'UE. Vendredi, les pays membres de l'UE avaient confirmé lors d'un vote l'imposition de droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine, malgré l'opposition des Allemands qui redoutent une guerre commerciale avec Pékin.

Taxe d'environ 35%

La Chine avait averti qu'elle prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour y répondre. "A partir du 11 octobre 2024, les importateurs devront, au moment d'importer des brandys en provenance d'Union européenne, fournir le dépôt correspondant aux douanes de la République populaire de Chine", a annoncé mardi dans un communiqué le ministère chinois du Commerce. Le cognac représente à lui seul 95% des brandys européens.

Ce dépôt de garantie sera débité rétroactivement si la Chine décide formellement d'appliquer des surtaxes douanières en compensation d'une concurrence jugée déloyale par les producteurs européens de brandy. L'UE avait appliqué le même mécanisme ces derniers mois, jusqu'à la décision vendredi des pays membres de valider ces surtaxes aux véhicules électriques importés de Chine.

Les maisons de négoce ont récemment reçu des "notifications d'intentions de taxes", indiquait en septembre Florent Morillon, président du Bureau national français interprofessionnel du cognac (BNIC), précisant qu'elles pourraient être de l'ordre de 35% en moyenne.

Un quart des exportations

Pékin, qui avait ouvert en janvier une enquête sur les brandys européens, a annoncé fin août avoir trouvé des preuves de dumping. Mardi, en annonçant la mise en place d'une caution sur les importations de brandys, le ministère du Commerce a rappelé mener aussi des "enquêtes antidumping et compensatoires sur le porc, les sous-produits du porc et les produits laitiers importés de l'UE".

Vendredi, l'interprofession du cognac s'était déjà estimée "sacrifiée" après le feu vert donné par l'UE à l'imposition de droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine. La Chine représente à elle seule 25% des exportations de cognac, selon le BNIC.

Une filière "prise en otage"

"C'est clairement une prise d'otage", clame dans l'émission Forum de la RTS Florent Morillon, président du BNIC. "Ce soir, il y a un mélange à la fois de déception, d'injustice, mais de colère aussi. On est pris en otage depuis le 5 janvier. On est des otages complètement inutiles, parce que l'Europe ne cédera rien. "

Il poursuit: "Nous sommes un produit d'appellation qui a plus de 300 ans d'histoire, et aujourd'hui, on est mêlé à cette histoire des véhicules électriques. Nous n'avons strictement rien à voir avec ce sujet, avec ce dossier, mais on est pris en otage et notre filière est mise en péril."

afp/asch