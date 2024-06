Les sponsors chinois omniprésents à l'Euro 2024 pour séduire l'Europe

Les sponsors chinois sont présents en force cette année à l'Euro 2024, qui est suivi par des centaines de millions de téléspectatrices et téléspectateurs. Une manne financière colossale pour l'UEFA, organisatrice de la compétition.

Pour la première fois, les annonceurs chinois se sont massivement invités à un Euro de football. Cinq des treize sponsors principaux de la compétition viennent en effet du géant asiatique. Certains messages publicitaires sont même affichés en chinois.

Il s'agit de l’application de paiement Alipay, de la firme spécialisée dans le commerce en ligne Ali Express, du groupe électroménager Hisense, des smartphones Vivo et du fabricant de voitures électriques BYD.

Ce constat n’étonne pas les spécialistes du marketing. "D'un côté, les entreprises chinoises veulent accroître leur notoriété en Europe. Il s'agit d'un marché intéressant, car en croissance. D'un autre côté, c’est aussi bon pour leur image, car les marques chinoises estiment qu’elles n’ont pas le statut qu'elles méritent en Europe", analyse vendredi dans le 19h30 Marco Casanova, professeur HES en marketing.

Un demi-milliard de francs

Les sponsors rapportent près d’un demi-milliard de francs, soit deux fois plus que la billetterie. "L’UEFA gagne beaucoup d'argent. Tous les revenus sont en forte hausse, nous assistons à une maximisation des profits. On peut même se demander si on ne va pas trop loin", souligne Marco Casanova.

Pour l’heure, le match apparaît gagnant-gagnant entre une fédération sportive qui veut plus d’argent et des entreprises chinoises en quête de notoriété.

Nicolas Rossé avec SRF/asch