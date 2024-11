Les salaires ont augmenté de 2,1% en moyenne cette année

Les salaires effectifs et minimaux ont augmenté en moyenne de respectivement 2,1% et 2% en 2024. Les partenaires sociaux signataires des principales conventions collectives de travail (CCT) de Suisse ont convenu de ces hausses pour l'année en cours.

La hausse moyenne des salaires effectifs (+2,1%) a été répartie à hauteur de 0,4% à titre individuel et de 1,7% à titre collectif, selon une enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée mardi.

Dans le cadre des principales CCT, soit celles qui comptent au moins 1500 personnes assujetties, les partenaires sociaux ont convenu pour 2024 d'une hausse nominale des salaires effectifs de 2,1% en moyenne (2023: 2,5%; 2022: 0,8%; 2021: 0,4%; 2020: 0,9%).

En tenant compte des prévisions de renchérissement pour 2024 (+1,2%), les salaires réels dans le domaine conventionnel devraient augmenter de 0,9% cette année. Un peu plus de 613'000 personnes sont concernées par des accords sur les salaires effectifs.

Les salaires effectifs ont augmenté de 1,9% dans le secteur secondaire et de 2,3% dans le secteur tertiaire, pour une moyenne globale de 2,1%.

Une CCT pour plus de 1,8 million de personnes

Les salaires minimaux fixés dans les principales CCT ont été augmentés de 2% en 2024 (2023: 1,9%; 2022: 0,6%; 2021: 0,2%; 2020: 0,7%). Près de 1,8 million de personnes sont au bénéfice d'une CCT qui contient des clauses normatives sur les salaires minimaux et dans laquelle des accords sur les salaires minimaux ont été conclus.

Les salaires minimaux ont augmenté de 1,3% dans le secteur secondaire et de 2,2% dans le secteur tertiaire. Les adaptations suivantes ont été réalisées par secteur: coiffure et soins de beauté (+4,2%), services administratifs et de soutien (+3%), hébergement et restauration (+2,3%), employés de commerce et personnel de vente (+2,1%), information et communication (+1,9%), industrie manufacturière (+1,6%), santé humaine et action sociale (+1,2%), construction (+0,9%).

ats/juma