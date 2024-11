Les salaires devraient augmenter en 2025, sans compenser la hausse des primes d'assurance-maladie

Les salaires sont attendus en hausse l'année prochaine en Suisse. Si le rythme devrait ralentir par rapport à 2024, le pouvoir d'achat devrait croître en raison du repli de l'inflation, selon une étude de la banque UBS dans une publiée jeudi. Cette augmentation est cependant à nuancer.

Les 345 sociétés interrogées par la banque aux trois clés devraient, en moyenne, relever leurs rétributions de 1,4% en 2025. C'est moins que les 1,8% enregistrés cette année.

Cependant, grâce au ralentissement du renchérissement, les salaires réels — soit ajustés de l'inflation — devraient augmenter plus fortement "et compenser presque entièrement la perte de pouvoir d'achat subie depuis 2022", ont détaillé les économistes d'UBS jeudi dans leur étude.

Concrètement, les salaires réels sont attendus en hausse de 0,7% en 2025, soit autant que cette année. Cette amélioration est cependant à nuancer, en raison de la forte hausse des primes d'assurance-maladie de 6% en moyenne pour 2025, qui n'est pas prise en compte dans le calcul du taux d'inflation.

>> A consulter : Faut-il changer de caisse maladie? Les pires augmentations dans votre canton

Différences entre les secteurs

Tous les employés ne sont cependant pas logés à la même enseigne, les plus fortes hausses (+2% en nominal) étant anticipées dans les domaines des services informatiques et des télécoms, ainsi que de l'énergie, de la gestion de l'approvisionnement et des déchets.

Les plus faibles augmentations (+1%) sont par contre prévues dans le commerce de détail, les médias et les sociétés actives dans les matériaux de construction.

En 2024, l'inflation devrait s'élever entre 1,1% et 1,3% selon les différentes projections. L'année prochaine, elle devrait ralentir entre 0,6% et 1%.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

ats/mera