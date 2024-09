Les projets de centrales solaires géantes se multiplient sur la planète

L’Australie a annoncé le mois dernier vouloir construire la plus grande centrale solaire au monde, qui alimentera l'équivalent de trois millions de foyers. D’autres chantiers gigantesques ont démarré ailleurs sur la planète, en Inde notamment, mais aussi en Chine.

Le solaire est en train de s’imposer comme l’acteur incontournable de la transition énergétique. L'Afrique du Sud, l'Egypte ou encore le Chili ont misé sur des centrales solaires. Même les Emirats Arabes Unis s’y sont mis.

"Les avantages de la contribution à la réduction des émissions de carbone sont immenses. Nous parlons de plus de deux millions de tonnes par an", explique dans le 19h30 Charles Bai, président de Jinko Power, qui a développé la centrale solaire des Emirats Arabes Unis. Deux millions de tonnes de CO2 en moins, c'est l'équivalent de 800’000 voitures retirées de la circulation.

Ce boom du solaire se retrouve aussi en Australie. Le pays vient de valider la construction de 12'000 hectares de panneaux solaires, de quoi fournir de l’électricité à 3 millions de foyers.

Le journaliste Pascal Jeannerat fait le point sur le boom du solaire en Chine et en Suisse / 19h30 / 1 min. / hier à 19:30

Investissements privés en Inde

En Inde, en plein désert, à la frontière avec le Pakistan, le groupe Adani construit le plus grand parc d'énergie renouvelable au monde, qui doit pouvoir alimenter l'équivalent de 18 millions de foyers.

Gautam Adani, patron du groupe, l’homme le plus riche d’Asie, a vu l’intérêt de se tourner vers le ciel, après avoir construit sa fortune sur le charbon. "Durant les cinq prochaines années, le groupe Adani va investir plus de 24 milliards de dollars au Gujarat, créant au passage plus de 100'000 emplois directs et indirects", déclarait récemment Gautam Adani.

La Chine premier producteur

Mais la palme de la construction de parcs solaires revient à la Chine. La plupart des plus grands parcs solaires déjà en activité se trouvent aujourd’hui dans l’Empire du milieu, et les inaugurations s’enchaînent. Le parc solaire du Midong, la plus grande centrale solaire du monde, a été inaugurée en juin dernier. Plus de cinq millions de panneaux photovoltaïques ont été installés pour un investissement de près de deux milliards de francs.

La Chine, à elle seule, a contribué à 63% des nouvelles capacités solaires en 2023. Selon une récente étude, les parcs solaires actuellement en construction en Chine représentent l’équivalent de 180 gigawatts d'énergie solaire, ce qui correspond à la production annuelle de 40 centrales nucléaires de type Gösgen.

Tendance toujours plus forte

En dix ans, les capacités de production d’énergie solaire dans le monde ont été multipliées par huit. Alors que le solaire ne représentait même pas 20% de toutes les nouvelles sources d’énergie construites sur la planète en 2021, ce sera, grâce à la Chine notamment, près de 40% en 2024.

Cette tendance n'est pas près de s’inverser. Selon les projections, le solaire devrait représenter plus de 50% de toutes les nouvelles sources d’énergie construites sur la planète en 2028.

Julien von Roten/asch